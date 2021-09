Deportes 26-09-2021

Linares: Fútbol Rural recibió implementación deportiva e insumos sanitarios para el regreso seguro al fútbol





Francisco Jaramillo, fue el gran precursor en la obtención de estos recursos deportivos

Con la presencia del CORE, Rodrigo Hermosilla y el concejal Cristian González Monsalve, se realizó la entrega de implementos deportivos e insumos sanitarios para el retorno seguro a la actividad deportiva. Uno de los gestores de esta iniciativa fue el presidente de la Asociación de Fútbol Precordillera, Francisco Jaramillo, quien golpeó varias puertas a nivel regional para lograr este objetivo. Esta iniciativa ya se había realizado con los clubes que están bajo el alero de ANFA, regional. Pero, ¿qué pasaba con el fútbol rural’, por eso Jaramillo dio la lucha y se pudo concretar este aporte que fue entregado a diferentes instituciones.

Francisco Jaramillo, dijo que “el objetivo de este proyecto es retornar de forma segura al fútbol cuando sea posible y con todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria para realizar actividad física y evitar contagios en el contexto de la pandemia de Covid -19, con los conocimientos adquiridos previamente y con los insumos e implementos requeridos, además, orientar y recomendar estrategias para retornar a la actividad física y deportiva responsablemente evitando lesiones”.

El CORE, Rodrigo Hermosilla, señaló que conversó con la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, a quien le planteó la idea de disponer de un fondo de mil millones para comenzar, para infraestructura deportiva del mundo rural. “Lamentablemente, actualmente en muchos lugares de los sectores rurales, digamos con toda franqueza, no tienen donde vestirse, no les queda otra que detrás de las moras, improvisando un pequeño camarín para desvestirse y después de terminada la jornada deportiva las duchas son los canales, eso no es digno de ellos y de nadie. Nuestros deportistas prestan un servicio social deportivo de entretención a la comunidad que se traduce en un evento público, por lo tanto, necesitan dignidad. Por eso si la ciudadanía me entrega su respaldo vamos a luchar para obtener recursos para que se puedan construir en distintos lugares del mundo rural, baños y camarines para que las tardes sean realmente recreativas y seguras para todos. Ojalá que esta iniciativa se pueda concretar el próximo año, por lo menos tengo el compromiso de la Gobernadora. La entrega que se realizó con la implementación y kit sanitarios es un acto de justicia para el mundo rural”, expresó.

Cada club recibió 1 juego de equipo de 18 unidades, 10 balones de fútbol , 1 bolso porta balones , 1 botiquín completamente equipado , 200 mascarillas, 1 pediluvio, Amonio Cuaternario , Alcohol gel, 1 Termómetro laser , lienzo informativo con las medidas sanitarias, y cada Asociación Comunal del Fútbol Rural recibió un juego de equipos de 18 unidades, 10 balones de futbol , 1 bolso porta balones, 1 trofeo de 70 centímetros , 18 medallas , y 1 parlante con micrófono para ceremonias y charlas.

Destacar que la ceremonia se inició con la charla sanitaria, que estuvo a cargo del Kinesiólogo Jacob Alfaro.

Finalmente agregar que las instituciones favorecidas con este proyecto de regreso seguro al fútbol rural fueron: Huracán de Melozal, Luis Salgado de San Javier, Juventud Manantiales, Juventud Huimeo de Longaví, Peñasco Achibueno, Roblería, Vega Ancoa, Filial San Víctor, Maule Sur, Unión Las Cruces de Yerbas Buenasy La Puntilla.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo