Crónica 05-02-2017

Linares: Gobernación Provincial indica que no se reportan focos nuevos en incendio forestales.

Respecto de los incendios forestales, informar que los incendios de Llepo-Llancanao mantienen su estado sin que se reporten nuevos focos, y permanente la vigilancia de CONAF en la zona. No se reportan nuevos focos.

Sobre el Incendio en Huerta de Maule y Tabón Tinaja, este se encuentra contenidos y no se reporta modificación de superficie afectada respecto del último antecedente entregado en la mañana.

Sólo acotar acá, que los brigadistas del PERU se retiraron esta tarde de la zona y queda presencia de Bomberos y otra brigadas de la CONAF, además del apoyo aéreo que permanece apostado a un costado de retén de carabineros Santa Ana de Lobos, donde también está la maquinaria pesada de Vialidad, lista para salir a un eventual llamado.

El Ejército permanece con la vigilancia y patrullaje en distintos puntos estratégicos de la zona y los servicios básicos están restablecidos.

Se recomienda por parte de carabineros conducir con precaución si se desplaza a Constitución.

Recordar que hoy no existe riesgo para que la gente se desplace a la precordillera de Linares, lo dijo ayer el Ministro de Defensa, lo reiteró el Gobernador.