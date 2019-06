Policial 16-06-2019

Linares: Gobierno Provincial garantiza continuidad de búsqueda de Cristóbal Lobos

Se desplegó ayer la séptima jornada de búsqueda en el Río Achibueno, camino a Palmilla, para ubicar al menor Cristóbal Lobos Vivanco, de 14 años, extraviado en el sector Remolinos, la tarde del pasado domingo. Y exactamente hoy, se cumple una semana de la caída del adolescente a las aguas de ese caudal, mientras realizaba labores de caza de conejos con un primo.

Luego del término de las lluvias, no cesan las labores de rastreo en esa zona, que ha contado con familia, vecinos, amigos, cercanos y múltiples instituciones con personal especializado en buceo y búsqueda de personas extraviadas.

En medio de las labores para ubicar a Cristóbal Lobos, la Gobernadora de la Provincia de Linares, Claudia Jorquera, indicó que “hemos realizado todas las acciones a nuestro alcance para ubicar a Cristóbal… quiero garantizar a la familia y a la comunidad, que esta labor no será interrumpida y continuará.”

Por su parte, Rodrigo Beals, Comandante de Bomberos en Linares, explicó que “hemos llegado a reunir 70 personas comprometidas desde diversos estamentos en la tarea de búsqueda de Cristóbal Lobos. Nosotros comprometemos a mantener continuidad en las labores, no vamos a bajar los brazos, vamos a estar hasta el último día y se lo señalamos a la familia.”

Al cierre de esta edición, no había novedades sobre el paradero de Cristóbal Lobos.