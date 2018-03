Opinión 24-03-2018

Linares ha despertado

-Renovación de autoridades, en los diversos niveles, ha permitido un “nuevo aire” que se aprecia desde hace algún tiempo y eso es bueno para la sociedad.

-En este “despertar”, se debe evitar el cierre de la Planta IANSA, pues ello sería “catastrófico” para el Maule Sur, que por 60 años ha sido la principal industria de Linares.

En la edición de “El Heraldo”, del miércoles, 21 de marzo, publiqué una Columna sobre la instalación de la Planta IANSA en Linares (1958), con gran beneplácito de toda la ciudadanía, la cual se movilizó en este sentido, respaldando el deseo del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, de que ella quedase en su ciudad natal, constituyéndose en su principal industria hasta hoy.

Este diario al día siguiente, su crónica de portada dice: “Productores Remolacheros activan agenda por rumores sobre cierre de la Planta IANSA de Linares.” ¡Hay que apoyarlos!

Sugerencia y movilizaciones

De perder la batalla y se concretara este cierre, tendría en la economía, en lo social (trabajo), transporte, comercio, agricultura y desarrollo global, un efecto de bomba de racimo y su esquirlas afectarían a todos.

IANSA es una empresa privada (creada como Estatal por la CORFO y privatizada en el Gobierno Militar), pero su estrategia es indiscutible y se encuentra afectada por la baja del precio internacional del azúcar, que en los países productores es subsidiada (en Chile no).

Podría acogerse al mismo sistema de financiamiento que poseen las Empresas Forestales, las que reciben un Subsidio del Estado por sus plantaciones de bosques; ya sea para ella por hectáreas sembradas o por toneladas de rendimiento.

IANSA cerró Rapaco, La Unión y Curicó, en las cuales el Estado efectuó grandes inversiones para sus instalaciones. Linares puede ser la siguiente y el Estado deberá evitarlo, por los altos costos sociales y económicos que podría significar. Aquí se deben jugar las nuevas autoridades gubernamentales, parlamentarios, Alcaldes, Concejales, Cores, gremios de todo tipo, Federaciones de Agricultores y Transportistas, Cámara de Comercio, Unión de Juntas Vecinales, la CUT, Colegios Profesionales y por supuesto los medios de comunicación (ya lo están haciendo). En síntesis: “no hay que dormirse en los laureles”.

Nuestro despertar

De “optimista” me calificaron cercanos, cuando comenté que “hemos despertado” y estoy convencido de ello, pese a este “rumor”, del eventual cierre de la Planta IANSA.

Últimamente se han dado los siguientes hechos. En primer lugar Gobernadores, Alcaldes y Concejales, Cores, son de la generación de recambio, incluyendo dirigentes vecinales, ecologistas, de la cultura, en el deporte, en los gremios e instituciones sociales.

Para muestra, algunos “botones”: las numerosas Fiestas Típicas, la mayoría nuevas y otras rescatadas: del Ají (Palmilla), Mote con Huesillos (Alameda), del Ladrillo (Hornillas), Vino Navegado (Gimasio Municipal), Cazuela de Pava (Tumbaito), Tortillas (Embalse Ancoa), Criancero (precordillera), Cata de Vinos (Estadio Español), Primavera (Plaza y Alameda). Todas con gran asistencia de público, que para nuestra idiosincrasia, no es algo menor, por ser renuentes a salir (pido disculpas si he omitido algunas).

En segundo lugar, el Teatro Municipal (todo el año) y el auditórium de la Alameda (en Verano), han realizado interesantes temporadas culturales. A su vez el Museo de Arte y Artesanía ha acogido exposiciones y sus puertas abiertas para visitarlo, incluso con exhibición de películas. La sede de la UTAL con sus Carreras de Pedagogía y de Contador Auditor, ha abierto el camino universitario.

Ya no es novedad, como la creatividad de las familias, especialmente del sector femenino, con sus variados trabajos expuestos en Ferias Artesanales en distintas épocas del año, ya sea en la Plaza o la Alameda y el recién creado Mercadito Campesino.

En Deportes, los Clubes de Fútbol Amateur principalmente en los sectores urbano y rurales ocupan su tiempo libre de fines de semana en competencias, dándole vida a sus comunidades. Deportes Linares, al parecer, está “levantado cabeza” y el Voleibol lleva la bandera, como el más destacado. Las Futbolistas del Liceo “Valentín Letelier” (Sub 14) se clasificaron para una Competencia Internacional y se destacan Gimnastas de alto nivel.

Los Clubes de Adultos Mayores no se quedan a la zaga y es digno destacarlos por el entusiasmo que tienen sus socias (os) para efectuar distintas actividades, en procura de una mejor calidad de vida, mediante convivencias, gimnasia, tai – chi, talleres diferentes, giras y paseos, entre otros.

Lo más importante es que sus dirigentes lideran sus programas con mucho entusiasmo con una amplia acogida y respaldo en las autoridades municipales, que están cambiando el rostro a la ciudad, al menos en los aspectos señalados. ¡Espero no estar equivocado, pues en mí ya larga existencia en Linares, así lo veo hoy!

Tour Turístico

Sigo pensando que todavía estamos “en pañales” en tener una ciudad abierta al Turismo, pese a los intentos y buenos deseos que realizan empresarios dedicados a esta actividad, como a las inversiones realizadas en Hostales, Campings, Hoteles, Restaurantes y locales de comida rápida. Nos falta una “cultura”, partiendo por el aseo de calles y veredas, buena atención y gestos hacia el visitante, difusión de los lugares de atracción (Malargue, San Rafael y Gral. Alvear tiene publicidad en el Diario “El Centro” invitando a visitarlos, por el Paso “El Pehuenche”), en fin, es un tema en desarrollo, que deberá ponerse “pantalones largos”, más temprano que tarde.

Aun así, Linares tiene un catastro de lugares que son atractivos para los turistas: la Plaza (hermosa) y su entorno con los edificios del Municipio, la Gobernación, la Catedral y con calle Independencia ofrece una amplia gama de comercio y de Bancos; el Museo de Arte y Artesanía en la Alameda; la cripta de Valentín Letelier en el Liceo de ese nombre, con su Biblioteca de Rescate Bibliográfico; el Museo de Carabineros; el Convento del Corazón de María (Monumento Nacional que pronto será reconstruido); Salesianos, Escuela de Artillería y su Museo, el Mercado, Estadio Español, Hotel Parada. Desde Linares, se puede visitar Yerbas Buenas (Museo y casas coloniales); Colbún (Termas en Panimávida y Quinamávida y sus artesanías en crin, lana y piedra toba).

Club de la Unión

Una grata noticia hubo reciente, al conocer que el Club de la Unión adquirió 2,5 hectáreas en el Camino Real, para construir su nueva sede, con un proyecto de sobre 1000 millones de pesos, en un lugar donde funcionó una Discoteca, cuyo sitio se está despejando para iniciar las obras, institución social integrada por 40 socios que mantienen vigentes la Personalidad Jurídica, cuyo Presidente es Jaime Maureira Alamos y el Tesorero Nasim Nome Aguilera. Tendrá todas las características propias de estos centros sociales, para la recreación y gastronomía (comedortes, bar, cocina), estacionamiento para vehículos, terrazas y un Salón para Eventos para 1000 personas, entre otros. El terremoto del 2010 destruyó su recinto, ubicado en calle Independencia, conde hoy se levanta Hites. Recomiendo exhibir la maqueta o planos, en un lugar público (Municipalidad o Gobernación).

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de foto:

Planta IANSA principal industria de Linares, hay que agotar las gestiones para que no sea cerrada, buscando una solución que lo impida.