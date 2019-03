Deporte 02-03-2019

Linares: Hoy se juega partido de ida por segunda ronda en Copa de Campeones

San Antonio Lamas y Baquedano no se darán tregua desde las 17:30 en cancha Carlos Vallejos.

Son los únicos equipos representativos de la comuna de Linares, que siguen con vida en el torneo más importante a nivel regional. Lo único malo que después de estos dos partidos uno de ellos quedara eliminado, así lo arrojó el sorteo de la segunda ronda que se realizó durante la semana. Ambos elencos pertenecen a la Asociación Víctor Zavala Bravo. Baquedano, fue campeón de la temporada anterior, mientras que San Antonio Lamas, también fue monarca, pero de la liguilla que buscaba al vicecampeon.

Baquedano y San Antonio Lamas, escribirán desde el pitazo inicial una nueva historia. Son fuerzas bastante parejas y se han reforzado con la intención de quedarse con el máximo trofeo de la región del Maule.

Se mostraron los “dientes” en el campeonato recién pasado, donde la balanza se inclina, para los “naranjas”. Una victoria y un empate entre los cuadros que seguramente llegaran esta tarde con su hinchada para motivarse e ir en busca del gol desde el primer minuto y sobre todo lo más importante lograr la victoria sin que les anoten en su arco, para llegar a la vuelta con las posibilidades intactas. Aunque saben que no será fácil, porque al frente tienen un rival que se jugara su opción.

Voces

Para el delegado de Baquedano, Roberto Lillo lamentablemente el sorteo no fue favorable para ambos cuadros “creo que no tuvimos suerte, la idea era que los dos equipos de la Zavala, siguieran avanzando. Ahora uno quedará en el camino, ojalá no seamos nosotros, por eso vamos a trabajar el partido porque sabemos que no será fácil, porque los dos vienen subiendo su nivel. Nos jugaremos la opción de sacar un buen resultado en este partido de ida, para “matar” en la vuelta”.

En tanto el timonel de San Antonio Lamas, Carlos Gutiérrez el partido de esta tarde será muy intenso “nos enfrentamos en la competencia del año pasado y obtuvimos una victoria y un empate. Vamos invictos y queremos demostrar que no podemos cometer los mismos errores del partido pasado, por eso el técnico Luis Alarcón, realizó un trabajo especifico para super los baches que nos dejó el duelo ante Unión Machicura. Baquedano, es un gran elenco que luchara por quedarse con los tres puntos”.

Finalmente, el técnico, Luis Alarcón Castillo, de San Antonio Lamas esta tranquilo “en el campeonato fuimos el único equipo que Baquedano no pudo ganarle. En la primera rueda jugamos de visita y nos impusimos por la cuenta mínima. Mientras que en la segunda tuvimos nuestro estadio lleno y en un vibrante partido igualamos 2 a 2. Baquedano, en serie de honor les ganó a todos menos a nosotros. Como técnico tengo un buen registro nunca he perdido frente al rival de hoy”

San Antonio Lamas y Baquedano, comienzan a correr tras el balón, esta tarde desde las 17:30 horas. El valor de la entrada será de 1500 pesos y el sector de estacionamiento tendrá un valor de 500 pesos”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo