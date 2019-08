Social 07-08-2019

Linares: Humberto Maturana resaltó la importancia de la educación, emociones y aprendizajes

Humberto Maturana, biólogo chileno, experto en epistemología y Premio Nacional de Ciencias es reconocido en distintas partes del mundo por sus investigaciones, las cuales han abierto nuevos paradigmas en las ciencias naturales y en el entendimiento del desarrollo humano. Pero además, por sus reflexiones sobre la educación, la infancia, el futuro de la humanidad y las emociones.

Su primera actividad la cumplió ayer en el Colegio Concepción de Linares, donde descubrió la placa con su nombre en el Laboratorio de Ciencias del establecimiento, acompañado de la psicóloga Ximena Dávila, con quien es fundador de la Fundación Matriztica.

En la oportunidad señaló que “me siento muy honrado con el hecho de que este Laboratorio de Ciencias lleve mi nombre. Agradezco la generosidad”.

Consultado acerca de cómo influyen las emociones en el proceso de aprendizaje manifestó que “las emociones son fundamentales porque guían la atención y la decisión de hacer algo o no hacerlo, la decisión de ser honesto o no serlo, y sobre todo la decisión de querer convivir haciendo una ampliación del entendimiento en el mundo que vivimos”.

Sobre el rol de la tecnología en la educación, dijo que “la tecnología es un instrumento, de modo que es tarea de los educadores escoger que tecnología usamos en cada momento. No obstante, la tecnología no debe jamás decidir lo que hacemos. Somos irremplazables en la reflexión”.

“Para que un niño en el futuro tenga capacidad de reflexión, tenemos que reflexionar con él, contestando sus preguntas. Podemos reemplazar al ser humano en muchas cosas por computadores o robots, pero la reflexión es el acto fundamental de una persona que tiene una identidad y dignidad”, afirmó.

Humberto Maturana señaló que es fundamental en las familias actuales tener los espacios para convivir. “La familia es el espacio más fundamental de transformación y educación de los niños desde pequeños. Es el único mundo que inicialmente tienen”.

CONFERENCIA

Durante la tarde de ayer, el doctor Humberto Maturana Romesín, dictó la Conferencia “Conversando sobre Educación, Emociones y Aprendizajes, en el Teatro Municipal de Linares, actividad organizada por la comunidad educativa del Colegio Concepción.