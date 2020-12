Policial 03-12-2020

Linares: Imputado por femicidio de Norma Vásquez seguirá cumpliendo prisión en cárcel de Cauquenes



Seguirá cumpliendo prisión preventiva en la Cárcel de Cauquenes Gary Valenzuela, imputado por el femicidio de Norma Vásquez Soto, hecho ocurrido en agosto de este año en Linares.

En la audiencia que se realizó ayer, vía telemática, por parte del Tribunal de Garantía de esta ciudad, no se acogió la solicitud de la Defensa Particular del sujeto, ex subteniente de Carabineros, de querer trasladarlo a un cuartel de la policía uniformada.

Familiares y cercanos a la víctima, esperaron por largas horas la resolución, con una protesta masiva en los exteriores del Tribunal de Garantía de Linares.

“Queremos que este sujeto pague con la pena máxima por el femicidio de mi hija, cadena perpetua exijo y no puede ser que haya pretendido que lo trasladaran a un cuartel policial, quiere privilegios, pero este delincuente me quitó a mi hija, destruyó a una familia”, señaló en las afueras del Tribunal Norma Soto, madre de la ex Carabinera Norma Vásquez.

Sobre la resolución de la instancia judicial, la Fiscal Jefe de Linares, Carola D’Agostini, precisó que “la Defensa Particular presentó un recurso de amparo respecto de la medida de prisión preventiva del imputado y que se revisara su permanencia en la Cárcel de Cauquenes, pero la Defensa titular de él indicó que ellos no habían solicitado esta revisión, por lo que se mantuvo la prisión preventiva en los términos originales, como también nosotros planteamos ante del Tribunal de Garantía.”