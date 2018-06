Social 26-06-2018

Linares: incendio destruye vivienda de dos pisos en sector Las Obras

Poco antes del mediodía de ayer, se declaró un incendio que movilizó a Bomberos de Linares hasta el sector de Las Obras, pasado la Escuela de Las Hornillas. Se trató del siniestro que afectó a una casa habitación del lugar, la cual fue completamente destruida por las llamas.

Dos unidades reforzadas con voluntarios de la institución, arribaron al lugar, intentando frenar el incendio, para que no se propagara por el inmueble. No obstante, el rápido avance del fuego, generó cuantiosas pérdidas en las instalaciones.

No se registraron lesionados producto de la emergencia, pero fue un grupo familiar de 6 personas, el que lo perdió todo. Junto con la tarea de elaboración del informe final de peritos de Bomberos para verificar las causas, que en principio se atribuían a un sistema de calefacción en el hogar, personal del Departamento Social del Municipio de Linares, realizaba la evaluación correspondiente para canalizar ayuda y preparar la reubicación de los damnificados, de preferencia, en casas de familiares. (Fotos: Gentileza Bomberos Linares)