Linares: Indagan relación entre vehículo con impacto de balas y herido con arma de fuego en Hospital Local

Dos hechos que ocurrieron solo con minutos de diferencia, son investigados en Linares por parte de la PDI:

El más grave de estos, ocurrido alrededor de las 14:00 horas del lunes, cuando es dejado en el Servicio de Urgencias del Hospital de esta comuna, una persona herida con impacto de bala. Este ciudadano, de origen dominicano, se encuentra estable dentro de su gravedad en el recinto asistencial, según se confirmó desde el establecimiento de salud durante la jornada de ayer.

Pocos minutos después, esa misma tarde, se produjo un accidente de tránsito, el que involucró a un vehículo particular en calles Ramón Olate y Presidente Ibáñez. El cual presentaba en su estructura, un impacto de bala. Hasta el lugar concurrió Bomberos y se observó a un carro de la PDI de Linares, que según trascendió, detuvo a uno de 2 ocupantes del móvil.

Sobre este caso, se ha mantenido hermetismo desde fuentes de la policía civil, para aclarar si tienen relación o no. Descartando, en principio, una persecución previa y colisión del móvil de la PDI con el vehículo particular. Lo cierto es que vecinos del sector norponiente, señalaron haber escuchado disparos de armas de fuego momentos previos a que se originaran los hechos posteriores, que derivaron en el ingreso del herido a bala en el Hospital y, minutos después, lo que habría sido el choque del vehículo particular y la acción allí de los efectivos de la PDI.