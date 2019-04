Política 06-04-2019

Linares: Inspección Provincial del Trabajo se sumó a paro de 2 días

La Inspección Provincial del Trabajo estuvo en paro de 2 días, jueves 4 y viernes 5 de abril. Los funcionarios adhirieron en su totalidad a la movilización de 48 horas, por demandas que apuntan a mayor dotación y remuneraciones.

Jorge Corvalán, vocero del paro en esta ciudad, explicó que “la adhesión fue total, esperamos que se cumplan demandas, sobre todo, en cuanto al aumento de personal para ejercer las tareas fiscalizadores de la Inspección del Trabajo en Linares”.

Según Félix Fuentes, dirigente nacional, “este paro es de carácter país, exigimos que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos con los gremios y los que no ha concretado”.

No se descarta que de no existir diálogo con el ejecutivo, los trabajadores de las Direcciones e Inspecciones inicien un paro indefinido a mediados de abril.