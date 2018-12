Policial 14-12-2018

Linares: interponen querella contra responsables de simulacro en sucursal de BancoEstado

La acción judicial fue presentada por dos funcionarias de la entidad bancaria, en compañía del abogado Hugo Veloso



Una querella por secuestro, amenazas y lesiones, presentaron dos funcionarias de BancoEstado, sucursal Linares, en el Tribunal de Garantías de esta ciudad, contra quienes resulten responsables de la ejecución del simulacro efectuado en ese recinto el 29 de noviembre de este año, en el cual participaron Carabineros, chequeando los protocolos de acción en caso de un asalto a mano armada con toma de rehenes.

Las afectadas son Claudia Sepúlveda y Lorena Tejos, quienes se vieron afectadas sicológicamente por la experiencia, tanto así, que no se han logrado reincorporar a sus funciones y están con licencia.

Claudia Sepúlveda, funcionaria por 21 años, señaló que “a mí me maniataron, nos dijeron de todo, pensamos lo peor, nadie nos informó de este simulacro… no puedo más de los nervios y estoy en una profunda depresión, aún estoy en uso de una licencia médica. A mí, una mujer supuestamente una de estas asaltantes, me golpeó la cabeza, me amenazó de muerte y dijo que no era mentira”.

Por su parte, Lorena Tejos, del área de procesos internos, también querellante, indicó que “hasta el momento, ningún ejecutivo nos ha dado explicaciones… nos insultaron gratuitamente, nos trataron mal como personas, nos bajaban la cabeza, yo estuve encerrada en el baño, abrieron la puerta a patadas, escuché gritos pidiendo llaves de la bóveda, garabatos, que nos iban a disparar… todo mal y traumante. Nadie nos informó de este simulacro”.

Según el abogado Hugo Veloso, quien representa a ambas personas, “la querella es por secuestro, amenazas y lesiones, porque se vulneraron sus derechos y el ingreso, tenemos entendido, de personal policial, enmascarado, amenazando de muerte incluso al personal, atenta contra su integridad, tanto así, que a la fecha no se pueden incorporar a sus labores. Las tuvieron por una hora y media son poder hacer nada y en el Banco.”

Agregó que “en la querella, solicitamos copia del registro de video de circuito cerrado de la sucursal bancaria, que no han sido facilitadas, más los medios que aporte Carabineros sobre la coordinación del simulacro… tenemos entendido y está por corroborarse, que esas personas que ingresaron enmascaradas y disfrazadas, son funcionarios de esa institución”.

Consultados el Agente del BancoEstado, en Linares, indicó que en las próximas horas se podría entregar una versión de la entidad, excusándose por el momento de aportar antecedentes en torno de estos hechos.