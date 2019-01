Policial 24-01-2019

Linares: interponen querellas en caso de muerte de obrero y lesiones en un segundo al interior de Espacio Urbano

Hasta el Tribunal de Garantía de Linares y tal como lo anunciaron la semana pasada, llegaron ayer para presentar una querella criminal, los familiares de José Villalobos, de 62 años, obrero de la construcción fallecido en noviembre de 2018, luego de caer desde un andamio a una altura de 3 metros, mientras realizaba labores de reparaciones en el techo en el interior del recinto Espacio Urbano, en un accidente laboral en el cual también resultó lesionado su hermano, Alcides Villalobos, ambos en faenas de la empresa contratista Incoservis.

Representados por el abogado particular, César Concha, se presentaron ante la instancia judicial, más bien para explicar los argumentos que sustancian la acción legal, que actualmente es ingresado vía portal de internet. Y que apunta, según explicó el profesional, “a buscar las responsabilidades de quienes resulten responsables del cuasidelito de homicidio y lesiones graves”.

Los familiares, en este caso, Alcides Villalobos, a nombre de su padre lesionado y su tío herido, son categóricos en señalar “que las responsabilidades en la muerte de mi tío y las secuelas en mi padre Alcides, son de responsabilidad de esta empresa del retail y de la contratista que los lleva hasta el lugar… no contaban con los implementos de seguridad necesarios y menos se hizo presente un prevencionista de riesgo, que les explicara como corresponde las condiciones de la obra que realizarían y menos, les facilitó implementos adecuados. Mi padre se salvó porque tomó algo de estos utensilios que estaban tirados al lado del andamio, que no fue instalado por ellos”.

Desde la empresa Espacio Urbano, solo se limitaron a mantener la declaración inicial de la jornada cuando fallece, explicando escuetamente que desde el inicio de la muerte de José Villalobos, han prestado la colaboración en los entes fiscalizadores.

En este caso ya hay una demanda civil en el Juzgado de Letras, por una indemnización de $300 millones.