Policial 22-06-2021

Linares: Investigan homicidio de persona baleada en vía pública



La PDI de Linares investiga un caso de lesiones con arma de fuego de un hombre, el cual posteriormente falleció en el Hospital de esta ciudad, producto de las heridas sufridas.

Los hechos se desencadenaron la madrugada del reciente domingo, en el sector Batuco, Nuevo Amanecer, en Linares.

Según los antecedentes policiales, Carabineros concurrió hasta el Hospital local, entrevistándose con el médico de turno, quien señaló que ingresó el ciudadano de iniciales P.Y.M, de aproximadamente 26 años, quien presentaba una herida a bala a la altura del estómago, siendo intervenido por el personal médico. Personal policial se trasladó al inmueble del lesionado donde señalaron no tener ningún otro tipo de información, manifestando que sólo escucharon disparos al exterior del domicilio no aportando mayores antecedentes. Y fueron vecinos quienes lo trasladaron al recinto asistencial.

El lesionado registraba 49 causas por diferentes motivos, según informaron las policías.

Fue, precisamente, a las 03:05 am del domingo, que personal del Hospital de Linares informó que, producto de las lesiones, el hombre falleció.

La Fiscalía de Linares, dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI que desarrolla las diligencias en este caso.