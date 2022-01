Deportes 19-01-2022

Linares: Javier Guzmán se quedó con Torneo Abierto de Tenis tras abandono por lesión de Fernando Zúñiga

Ambos tenistas dieron realce a la fiesta que fue todo un éxito

Fueron tres días de intenso campeonato, que incluso varios duelos terminaron cerca de las 01:00 AM. Un gran nivel que se reflejó en cada definición donde llegaron los dos mejores de la serie. Una mención especial para la categoría de Honor que regresó en gloria y majestad, después de 7 años. Los asistentes disfrutaron de un gran nivel de los jugadores Gabriel Guzmán de la ciudad de Talca, y Fernando Zúñiga de Rancagua, dos tenistas nacionales que están ubicados en los primeros lugares del ranquin en Chile.

Un partido en el cual ambos no se dieron tregua, con “raquetazos” con mucha potencia y jugadas extraordinarias que se plasmaron en el rectángulo de la cancha 3 del Club de Tenis de Linares. La primera manga la ganó cómodamente el rancagüino, claro que no exento de dificultades porque se resintió del gemelo, tras un extremado esfuerzo que realizó por llegar a una pelota, lo que sin duda terminó por pasarle la cuenta, ya que en el segundo set no pudo continuar y debió resignarse para abandonar el duelo que fue ganado por el talquino Javier Guzmán, actualmente número 30 en esta categoría a nivel país.

PRESIDENTE

El timonel del club de tenis de Linares, Cristóbal Salas, quien jugó la final en la serie cuarta y también sufrió una lesión que terminó por arrebatarle el título, dijo que “el análisis es muy positivo, puesto que hubo un gran nivel en todas las categorías, con un buen nivel de canchas, y por supuesto agradecer a los auspiciadores. Fueron 78 tenistas desde la ciudad de Rancagua hasta Los Ángeles. Tuvimos partidos tremendamente disputados, algunos se alargaron más de la presupuestado, lo que habla del excelente momento por el que atraviesan los tenistas”.

PALABRAS DEL CAMPEÓN EN HONOR

El talquino Javier Guzmán, manifestó que “fue un partido raro, al igual que las semifinales. En lo personal vengo de una pretemporada y este torneo fue algo improvisado, entonces debido a esto venía con poco ritmo de juego y tenía que ordenarme para tratar de cometer menos errores que lo normal. Por eso participo en estos campeonatos porque sirven de preparación para lo que viene y súper contento con el triunfo. Felicitar a los organizadores por este torneo que resultó exitoso. A nivel regional tenemos jugadores que pueden llegar muy lejos”.

El próximo desafío para el Club de Tenis de Linares es la realización de un torneo a beneficio de Ricardo Rosales , a finales del mes febrero .

CUADRO DE LOS MEJORES

Categoría Cuarta Campeón: Gabriel Carrasco (V. Alegre)

Sub Campeón: Cristóbal Salas (Linares)

Tercera Categoría Campeón: Álvaro González (Longaví)

Sub Campeón: Fernando González (Linares)

Segunda Categoría Campeón: Francisco Caroca (Linares)

Sub Campeón: Liban Alegría (Parral)

Primera Categoría Campeón: Rodrigo Godoy (Los Ángeles)

Sub Campeón: Héctor Aravena (Linares)

Categoría Honor: Javier Guzmán (Talca)

Sub Campeón: Fernando Zúñiga (Rancagua).





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo