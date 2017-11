Opinión 19-11-2017

Linares: la ciudad de antaño -Los plátanos orientales-

En la plaza de Linares, se conocieron hermosos naranjos y álamos muy bonitos, en la alameda. La parroquia era de madera y no tardó mucho en ser demolida, porque hacía tiempo que estaba en ruinas. Se decía que había sido construida por un arquitecto francés, circunstancia que determinó la elección de constructores italianos. (No se explica, en la publicación de la época, por qué este cambio)

La cárcel estaba en la Plaza -en rigor, detrás del actual edificio de la Gobernación- y en un amplio salón del segundo piso se solían verificar las funciones de títeres, principales entretenimientos de aquellos años.

Domingo 31 de octubre de 1874. A las dos de la tarde hace su entrada triunfal a Linares la primera locomotora del ferrocarril, en viaje desde Chillán; para celebrar el acontecimiento se ofrece a los ingenieros un baile en casa de don Juan Manuel Frías, organizado por los señores José Vicente Benavente y Leopoldo Urrutia.

La fiesta, primera de este género organizada en el pueblo, los anfitriones se encargan de arreglar el salón de baile con menajes de casas particulares, proporcionados por los vecinos más pudientes. Se obtiene un éxito halagador, pues concurren familias de San Javier, Parral, Chillán y Cauquenes.

En el desarrollo de las inscripciones electorales -10 de noviembre de 1917- que se efectúan en el recinto de la Municipalidad, se produce un incidente entre el 1.er alcalde Manuel 1sidoro Cruz y el Dr. Francisco Ferrada, originada por el rechazo de los simpatizantes de este último. Los ánimos se acaloraron; ante la situación, el Dr. Ferrada le propina un par de bofetadas a su contendor, quien -dos días más tarde- lo separa de su puesto de Médico de Sanidad de las Casas de Tolerancia.

Remodelación de la Alameda. Las antiguas encinas que plantaron los ediles de 1889, han sido reemplazadas por plátanos orientales, tal vez imitando a la Alameda o al Parque Forestal de Santiago. En esta renovación de plantas, al verificarse la Fiesta del Árbol, el día 31 de Agosto de 1933, en el cual participó el Liceo de Linares, no hubo una sola palabra en defensa ni elogio de algunas valiosas especies arbóreas autóctonas.

El histórico paseo, que bien podía llamarse Alameda, porque había álamos en sus avenidas, posiblemente tendrá que cambiar de nombre, porque es un atentado a la Lengua de Castilla, llamar Alameda, a un conjunto de plátanos orientales, que algún día habrá que derribar nuevamente, ya que estamos seguros que la constitución de nuestro suelo no permitirá a sus raíces desarrollarse en la forma en que lo han hecho en el Río Mapocho.

Cuando haya llegado ese momento, se habrá presentado la ocasión de tener en Linares una Alameda de álamos o un paseo único en Chile, formado de árboles nacionales, criados en nuestros bosques o en el corazón de nuestros valles cordilleranos.

Plantaciones urbanas, 1935. Detenidamente se ha observado, el último verano, las numerosas plantaciones que se han hecho en algunas ciudades de nuestra provincia y se ha podido comprobar que en la generalidad de ellas, las Juntas de Vecinos han perdido inútilmente sus esfuerzos.

Quienes ordenaron estas obras de hermoseamiento de las calles, pensaron que no había otra cosa que hacer que adquirir unos cuantos árboles y dejarlos abandonados en el sitio elegido de antemano; sin tomar en cuenta que había que protegerlos de la acción vandálica, y que había que mantener algunos ejemplares para reemplazar aquellos que se quebraran o simplemente se secaban por falta de cuidados.

Guerra a los plátanos orientales. El Dr. Manuel Rebolledo, administrador del hospital, en abril de 1936, se ha manifestado contrario a la plantación de plátanos orientales, que pensaba hacer la municipalidad frente a ese establecimiento de caridad; al menos, así lo demuestran las gestiones hechas ante la Alcaldía, solicitando que se planten, otro tipo de árboles -frente al hospital-, menos plátanos orientales.

El Dr. Rebolledo procede perfectamente de acuerdo con lo que decimos -editorialmente- en marzo de 1935, cuando al hablar de las plantaciones urbanas que lo hicieron en otros tiempos, pedíamos que se procediese cuanto antes a destruir la alameda y todas las avenidas formadas de plátanos orientales. Ahora se podrá decir, en voz alta, que nuestras ideas no son descabelladas y que no están inspiradas en bastardos sentimientos.

En una fecha no tan lejana, recuerdo que el Doctor José Retamal Soto y el Concejal Eduardo Ibáñez, cada uno desde su ámbito, entregaron una solución para este endémico problema; que todavía persiste.

Prados de la plaza, alameda y avenida Brasil, abandonados, por falta de agua o de alguien que se preocupe de remover el suelo, sacar las malezas o abonar la tierra. Es sensible que esto ocurra en las partes cercanas a Brasil, especialmente, donde la gente de fuera tiene más ocasión de imponerse de la labor de nuestro municipio.

Jardínes de Avenida Brasil, julio 1938. La prensa local lamenta que el municipio haya acordado suprimir los jardínes de Avenida Brasil, cuando administraciones anteriores invirtieron tanto en su construcción y conservación.

La municipalidad acuerda, el 3 de agosto de 1938, destruir los prados de la avenida Brasil, en una extensión de una cuadra -a ambos lados de la entrada principal de la estación- y dejar los del lado norte de la calle Constitución (hoy Kurt Möller).

Otros tiempos, sin duda. ¿Mejores o peores que los actuales? Debemos ubicarnos en el tiempo; sabedores que la afirmación “todo tiempo pasado fue mejor”, no es un grupo de palabras que pueda aplicarse a todas las situaciones de antaño. (Bibliografía: Revista Linares, distintos tomos, años 1935,1936 y 1938)





Manuel Quevedo Méndez