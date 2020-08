Social 25-08-2020

Linares: Masiva y dolorosa despedida de Carabinera asesinada



Un llamado desde el dolor por justicia. El claro mensaje de Zenén Vásquez, padre de Norma Vásquez Soto, quedó plasmado en espera de la audiencia de formalización de cargos contra Gary Valenzuela, el único detenido como principal responsable del femicidio de la joven de 20 años, ocurrido la mañana del reciente sábado en Linares, en un motel ubicado en camino Real y encontrada al interior del maletero de un auto.

“Ojalá que la justicia haga su trabajo y sancione con el máximo rigor al sujeto. Esta persona debe pagar con cárcel, mi hija no se merecía esta muerte tan dolorosa. Nunca hubo una relación de pareja, pero sí ocurrió lo del acoso de él hacia ella y la denuncia por intento de violación”, dijo

En paralelo, mientras personal de la PDI periciaba el lugar de los hechos, se hacía más intensa la búsqueda del sujeto, la que se concretó alrededor de las 18:30 horas del mismo sábado, en Yumbel, octava región, según lo ratificó la Prefecta de la PDI de Linares, Paola Elgueta: “fue necesario apoyo de drones y un amplio despliegue, estaba oculto en una zona de bosque”.

En la jornada de domingo, Gary Valenzuela comparecía a la audiencia de control de detención. Donde se resolvió enviarlo a la cárcel de Cauquenes, recinto en el que permanecerá hasta el miércoles, para una nueva audiencia, esta vez, de formalización. Se espera, según explicó ante el Juzgado de Garantía la fiscal Mónica Cánepa, junto con las pericias al cuerpo de la víctima, establecer el conocimiento de ambos previo, que es crucial para configurar el delito de femicidio, que tiene penas más gravosas que un homicidio.

La pena y dolor por la brutal muerte de la joven Norma Vásquez Soto, se profundiza para sus seres más cercanos, familia y amigos y también para la comunidad, al momento de conocer que el ex subteniente de carabineros, fue dado de baja por una denuncia por delito sexual, precisamente, contra su víctima.

La indagatoria también busca establecer el momento en que se encuentran, porque según su propio padre, Zenén Vásquez, “Norma nos comunicó que venía en camino, pero luego no supimos más”.

El velatorio y funeral de Norma Vásquez Soto se realizó en el sector de Llepo, donde reside su familia, en paciente espera por Justicia. Ayer, pasadas las 13 horas, sus restos fueron sepultados en el Cementerio Parroquial San José de Linares, en medio de cánticos evangélicos, y una masiva presencia de personas, luego de un recorrido que se realizó por las principales calles de la ciudad, por la Plaza y pasando por el Liceo Valentín Letelier, donde cursó su enseñanza media.