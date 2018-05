Crónica 15-05-2018

Linares: Ministerios de Energía y Agricultura inauguran primeras obras de riego que incorporan microcentrales hidroeléctricas

Hasta la comuna de Linares llegaron la Ministra de Energía, Susana Jiménez, la Gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Jorquera, y el coordinador zonal de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Javier Ávila y la embajadora de Canadá, Patricia Peña, para encabezar la ceremonia de inauguración de las primeras obras de riego ejecutadas a través del concurso “ERNC y Microhidro 2016” de la Ley Fomento al Riego y Drenaje.

Las obras inauguradas consisten en el mejoramiento de una red de canales del canal Monjas, a través del revestimiento en hormigón y consideran una solución energética innovadora en base a turbinas hidrocinéticas de origen canadiense, que son capaces de generar 1 KW para abastecer el autoconsumo en riego de los predios aledaños a la instalación. En tanto, la energía que no se utiliza en riego puede inyectarse al sistema debido a que cuentan con conexión a la red, mediante la Ley 20.571 de Generación Distribuida.

“El Presidente Sebastián Piñera nos ha pedido que sumemos las sinergias de los ministerios en función de mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando trabajamos de manera coordinada como Estado se obtienen mejores proyectos, se aprovechan de buena manera y tienen un mayor impacto social y la obra que inauguramos hoy es precisamente el resultado de un buen trabajo en conjunto entre los ministerios de Energía y Agricultura, a través de la CNR, ya que esta micro central hidroeléctrica conectada a la red de distribución, no solo satisface la demanda de energía para regar, sino que, además, tiene la posibilidad de inyectar los excedentes a la red de distribución”, señaló la Ministra de Energía Susana Jiménez.

Por su parte, la Gobernadora de Linares, Claudia Jorquera, señaló que “el mensaje del Presidente Sebastián Piñera es claro en el sentido de estar con las personas, sabemos que son los agricultores los que necesitan ayuda, porque estamos convencidos que la agricultura es el corazón de Chile y la entrega de este proyecto por parte de autoridades nacionales refleja ese deseo de estar presentes”, puntualizó.

A su vez, el coordinador zonal de la CNR, Javier Ávila señaló que “para nosotros como Comisión Nacional de Riego es significativo contar con la presencia de la Ministra de Energía en esta actividad, porque esta gran alianza entre ministerios nos permite sumar tecnología de punta a nuestros tradicionales proyectos de riego y fomentar el uso de energías renovables en beneficio de la agricultura de nuestro país”.

El concurso “ERNC y Microhidros” se ha desarrollado durante dos años consecutivos, beneficiando a 23 proyectos de riego que incorporan energías renovables no convencionales. Para el 2018 el concurso 19-2018 considera $1.500 millones a nivel nacional para continuar incentivando el uso de energías limpias en los proyectos de riego.