Política 31-12-2019

Linares: Movilización Social realizó última marcha del 2019 y exige liberación de presos políticos



Definitivamente, en Linares el tema más recurrente al cierre de este 2019, es el estallido social entre las opiniones en la calle. Desde el 19 de octubre, en el Maule Sur se desató la indignación ciudadana contras las desigualdades. Con convocatorias que, por ejemplo, en esta comuna, llegaron en sus momentos más altos, a sobre 10 mil personas marchando.

Al cierre de este año, definitivamente la movilización social por pensiones dignas, sueldos justos, salud, educación, calidad de vida y nueva constitución, está entre las prioridades.

Opina así Yocelin Pairicán, ciudadana de Linares: “creo que el hecho más impactante a nivel local y nacional son las movilizaciones sociales, me sorprendió la convocatoria, la respuesta de las autoridades y la violación de Derechos Humanos solo porque las personas se cansaron de los abusos”.

En tanto, Nancy Retamal, indica que “a mí me cansaron las marchas y la violencia. Creo que está bien pelear por los derechos, pero no así… y temo que el día de mañana, si hay mejoras, las vamos a pagar nosotros mismos con más impuestos”.

El viernes 27 de diciembre, se realizó en la tarde, la última Marcha del 2019. Donde se reiteró el compromiso de mantener las demandas comunitarias y, además, se exigió la libertad para personas detenidas y en prisión preventiva, supuestamente vinculados a daños en la propiedad en incidentes que investiga la Fiscalía del Maule.

Álvaro Rojas, vocero de la comisión que ve este tema de los detenidos, señaló que “hacemos un llamado a que se deje en libertad a estas 4 personas, que nosotros consideramos presos políticos, porque los cargos imputados por la Fiscalía contra ellos, 3 adultos y un menor de 17 años, no se sustentan en pruebas que indiquen que ellos hicieron algo, solo los sitúa en un lugar… estamos convencidos que no deben estar en prisión preventiva por sus ideales”.