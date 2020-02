Política 02-02-2020

Linares: Movimiento No a Cambio Constitucional se reunió en Teatro Municipal



En el Teatro Municipal de Linares y entonando en un momento la canción “Libre”, reconocido como una suerte de himno de los adherentes de un sector político, se reunieron los partidarios de la opción rechazo al cambio constitucional.

Un evento que no era de convocatoria abierta, sino que con reserva de poder asistir previo llamado a un número de teléfono a la organización que lo convocó. La idea fue escuchar al diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien es opositor al proceso. También llegaron el presidente de la Federación de Transportes de Chile, Sergio Pérez y representantes de los gremios asociados.

En la oportunidad, Schalper reiteró el concepto que “lo que yo planteo es no cambiar la Constitución, reformarla quizás, pero la solución a las demandas sociales no pasa por partir de cero, de una hoja en blanco para elaborar una nueva carta fundamental en más de 2 años, sino que en proyectos de ley se puede mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”.

Los que postulan la opción no al cambio de constitución, firmaron que continuarán aumentando paulatinamente sus expresiones y encuentros para debatir sobre esta materia.