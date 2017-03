Crónica 12-03-2017

Linares: Multitudinaria convocatoria para debatir sobre la actual reforma al Código de Aguas

Multitudinaria fue la convocatoria en el Teatro Municipal de Linares, en el debate sobre la actual Reforma al Código de Aguas.



Al lugar solo llegaron los parlamentarios Víctor Pérez, Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselbergue y Hernán Larraín, todos los demás senadores no se presentaron y solo algunos mandaron sus excusas.



La actividad fue moderaba por Patricia Vildósola, editora de la Revista del Campo de El Mercurio, Francisco Contardo, periodista y conductor del programa el Agro de Radio Agricultura, y la Ingeniera Agrónoma Anita Prizant.



La reforma al Código de Aguas busca modificar el concepto de derechos de aprovechamiento, con el objeto de limitar su uso, darles un carácter temporal, restringir el uso de ciertos derechos de aprovechamiento de aguas en situaciones de escasez, establecer hipótesis de caducidad, facilitar la intervención en áreas hidrológicas por parte del Estado y reformar el sistema de pago de patente por no uso, entre otras.



En la jornada realizada en Linares se analizaron las consecuencias que tendría esta reforma para la agricultura y los senadores presentes manifestaron su compromiso para lograr las modificaciones necesarias al proyecto de ley, con el fin de no perjudicar a los agricultores.



En la oportunidad se indicó que habrá nuevos eventos masivos donde los agricultores de la zona centro sur seguirán defendiendo la agricultura.



La actividad fue organizada por la Juntas de Vigilancia de la Región del Maule y Bío Bío. Ellos agradecieron la importancia que le dieron todos los presentes a su compromiso con esta actividad.