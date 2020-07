Política 02-07-2020

Linares: Municipalidad investiga internamente denuncia por asignación de bono covid 19 a funcionarias de Dideco



Una denuncia que comenzó a circular en las redes sociales el reciente fin de semana, advertía de una situación particular, referida a dos funcionarias del Departamento de Desarrollo Comunitario, DIDECO, de la Municipalidad de Linares, a las cuales se les habría asignado un monto en dinero correspondiente al Bono Covid_ 19.

El Alcalde Mario Meza, al ser consultado sobre esta situación, señaló que esta es una materia que estaba en conocimiento del Concejo Municipal hace 3 semanas, agregando que es un error del Registro Social de Hogares y, por lo tanto, son las autoridades de Gobierno quienes deben explicar esta asignación a personas que, por su nivel de ingresos, no están dentro de la población más vulnerable.

El Bono de Emergencia Covid 19 es un beneficio no postulable que otorga el gobierno y anunciado como parte del Plan de Emergencia Económica. Las personas o familias beneficiadas reciben 50 mil pesos.