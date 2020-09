Social 06-09-2020

Linares: municipio va en ayuda de adulta mayor abandonada_



El Municipio de Linares actuó en ayuda de una adulta mayor, la que como quedó reflejado en redes sociales y por una denuncia de un familiar, habría sido dejada en la calle.

Según ratificó el Alcalde Matio Meza, "visitamos a la señora Adriana, quien el día de ayer fue echada de su hogar por su hija, esto, sumado a las pésimas condiciones de cómo estaba siendo tratada, refleja la lamentable realidad de muchos adultos mayores de nuestra comuna". Agregó que "como Municipio no vamos a permitir que pasen a llevar sus derechos, ellos son la fuente de la experiencia y se merecen todo el respeto no solo de sus hijos y familiares, si no de todos los linarenses. Vamos a reunir todos los antecedentes judiciales y nos querellaremos respecto de quienes ejercieron violencia intrafamiliar en contra de ella, además la apoyaremos a ella y su familia con todo lo que soliciten para mejorar la calidad de vida de Adriana".

La adulta mayor se encuentra bajo protección, mientras familiares de ella no descartan ejercer acciones legales contra quienes la habrían "desalojado" de su vivienda.

El hecho ocurrió en la población Aromos 2