Crónica 11-02-2018

Linares no contará con nuevas luminarias led

El martes seis de febrero ya se había postergado la decisión, finalmente este viernes el proyecto de luminarias para Linares no se aprobó.



El Concejo Municipal votó de manera negativa por seis votos a tres, respecto a la aprobación de nuevas luminarias led para la comuna de Linares, proyecto propuesto por la actual administración encabezada por el alcalde Mario Meza. Cabe destacar que a favor de éste votaron -además del edil- los concejales Francisco Durán y Luis Concha.



Votaron de forma negativa los concejales: Jesús Rojas, Michael Concha, Eduardo Ibáñez, Favio Vargas, Paula Rodríguez y Myriam Alarcón. Las respectivas argumentaciones de los concejales fue la siguiente: Para Jesús Rojas, “No existe garantía”, al concejal Eduardo Ibáñez “No le convence la garantía”. Mientras que Favio Vargas, esgrimió que “existen otras prioridades”. Michael Concha justificó su decisión, ya que para él “los frutos se verán en unos 11 a 12 años”. Finalmente, las concejalas Alarcón y Rodríguez apuntaron su negativa a comprometer recursos más allá de su gestión.



Linares tiene cerca de 11.500 puntos lumínicos. Con la cuota que se pretendía cancelar mensualmente, en este recambio, se podrían instalar 9.000. Para los restantes 2.500 se iba a reciclar el alumbrado de la ciudad e instalarlo en el sector rural y ni no era factible. La otra posibilidad era postular a algún proyecto del Gobierno Regional (GORE) por los $700 millones restantes.



Desde la municipalidad, ya habían realizado pruebas con iluminación led en diferentes lugares de la ciudad, específicamente en Avenida Presidente Carlos Ibáñez con Chorrillos, donde la percepción de los vecinos fue positiva.



El alcalde Mario Meza, tras la votación comentó: “Como lo habíamos anunciado estaba en la tabla el tema de cambiar más de nueve mil puntos de iluminación por luminaria led… lamentablemente la mayoría del concejo rechazó nuestra propuesta. Yo lo lamento porque los argumentos que esgrimieron no son técnicos y tampoco profesionales. La Secretaría Comunal de Planificación trabajó durante un año este cambio de luminaria para la ciudad. Agradezco a los concejales Francisco Durán y Luis Concha quienes se sumaron a nuestra idea de realizar este importante cambio... En todo caso, no tengo explicación para los vecinos y la comunidad para advertir el mal funcionamiento de los postes de alumbrado público. Nuestra idea era solucionar esa temática”. La máxima autoridad comunal argumentó que espera que los concejales que votaron de manera negativa se hagan responsables cuándo los vecinos consulten sobre el alumbrado público.



Ésta es la misma tecnología -de luminarias- que se estableció en la Plaza de Armas de Linares y en el paseo contiguo, Linares de Jaen. Similar a lo que está implementando Talca y San Javier, por ejemplo. La meta primaria era tener iluminado avenida León Bustos, los sectores populosos de la comuna y el casco antiguo de la ciudad, donde se beneficiaría –en condicional- la zona urbana y también rural.



Respecto al financiamiento de los cerca de ocho mil millones de pesos, para realizar el cambio de esta tecnología éste se realizaría mediante un proceso de licitación pública previo y transparente.