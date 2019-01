Política 27-01-2019

Linares: nueva postergación de “Farmacia Comunal” divide opiniones en Concejo Municipal

Esta semana, un nuevo conflicto dividió opiniones políticas en el seno del Concejo Municipal de Linares. En tabla de la última sesión, estaba el proyecto de Farmacia Comunal, una iniciativa que data del 2016, pero sobre la cual nuevamente, no existieron definiciones: se postergó para marzo cualquier determinación sobre su puesta en marcha.

El Alcalde Mario Meza (RN), indicó que “existen consideraciones en materia de la operatividad de la Farmacia Comunal, que deben ser tomadas con mayores antecedentes que los que se cuenta hasta el momento, por lo que decidimos postergarlo para marzo, ahí será la instancia adecuada para conocer sobre las etapas necesarias para que comience a operar”.

De inmediato, el Concejal Jesús Rojas (DC), planteó lo lamentable que es observar “que un proyecto social, que apunta a prestar un auxilio para personas que cuenta con menos recursos para comprar sus medicamentes, sea postergada por problemas operativos que no comprendemos. Aquí se han contratado personas y se han gastado recursos municipales, pos todo un año… ¿y todavía no vemos resultados? Es efectivo que ya está decidido que funcione donde estaba antes la dirección de obras municipales, pero todavía no sabemos ni siquiera, el mecanismo o adquisición de los medicamentos que estarán disponibles”.

Entre los aspectos a considerar, aparece el número de potenciales beneficiarios inscritos, versus la inversión que deberá realizar la corporación municipal.