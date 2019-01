Policial 23-01-2019

Linares: Obispado descarta atentado de connotación religiosa en destrucción de gruta de Virgen de Lourdes en Villa Alegre

Carabineros detuvo a indigente de 38 años de edad, quien será sometido a peritajes psiquiátricos



Mediante un comunicado de prensa, el Obispado de Linares profundizó sobre la destrucción de la gruta de la Virgen de Lourdes, ubicada en la Iglesia de Villa Alegre, descartando un atentado de connotación religiosa. Junto con ello, indicó que obedeció a la acción de una persona, detenida por Carabineros, que tiene sus facultades mentales perturbadas, por lo que fue un hecho puntual y “fuera de razón”.

En el texto, se indica que “durante la madrugada de este lunes 21 de enero, la Gruta dedicada a Nuestra Señora de Lourdes, anexa al Templo Parroquial, Niño Jesús en Villa Alegre, recibió daños en las imágenes allí veneradas, Virgen de Lourdes y Santa Bernardita.

Desde la administración parroquial, lamentan profundamente lo ocurrido, pero descartan cualquier intencionalidad o connotación particular. Ya que la persona que causó estos destrozos fue sorprendida y detenida en el mismo lugar por Carabineros de Villa Alegre, y se trataría de un paciente esquizofrénico, bajo el posible efecto del alcohol, por tanto sus actos están fuera de razón.

Cabe señalar que el Templo, Monumento Nacional, no sufrió perjuicios en su estructura.

Se invita a la comunidad a permanecer tranquila y atenta, pues en las próximas semanas, cuando sean repuestas; la imagen de la Virgen de Lourdes y de Santa Bernardita se realizará una Misa, de desagravio para su reposición, a la que todos los vecinos están cordialmente invitados.”

En cuanto al detenido, identificado con las iniciales J.A.G.C. de 38 años, proveniente de Villa Alemana y de paso por Villa Alegre, quedó con medidas cautelares como firma mensual en la Comisaría de San Javier, prohibición de acercarse a la Parroquia. Será sometido a peritajes psiquiátricos para verificar si es o no imputable.