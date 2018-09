Policial 13-09-2018

Linares: organismos de emergencias se suman a campaña preventiva para Fiestas Patrias

Fue en Plaza de Armas de Linares, donde Bomberos, Carabineros y SENDA-Previene, lanzaron su campaña preventiva de accidentes de tránsito y hechos delictuales en días previos y durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias.

Rodrigo Beals, Comandante de Bomberos, explicó que “el llamado es a tomar conciencia de que una conducta preventiva al momento de conducir, puede significar evitar una tragedia personal y familiar, o no dañar a otras personas. También advertimos sobre el buen uso del fuego, con las parrillas al momento de iniciar una combustión a carbón o leña, que queden bien apagadas. Y a propósito que se prevén un par de días con bajas temperaturas o precipitaciones, que se haga un uso racional de sistemas de calefacción y, al conducir, hacerlo a la defensiva para que no se produzca un accidente por lo resbaladizo de la ruta 5 sur o caminos interiores”.

Por su parte, el Capitán Pablo García, de Carabineros de Linares, agregó que “conducir con medidas de seguridad, implica no solo hacerlo a velocidad moderada, sino que también atentos a las condiciones de la vía, sin ingesta de alcohol y no dejar de usar el cinturón de seguridad. Mantendremos patrullajes preventivos en la jurisdicción que nos compete, para evitar hechos delictuales y garantizar seguridad en eventos masivos, como al Fiesta de la Chilenidad en Plaza de Armas de Linares o en sectores de fondas y ramadas en otras comunas”.

Finalmente, Camila Pacheco, encargada comunal de SENDA-Previene, fue categórica en señalar que “cualquier sustancia ilícita y consumo de alcohol, generan alteraciones en las personas, que pueden provocar accidentes o hechos de violencia o delictuales… llamamos a las personas a cuidarse y no ser protagonistas de hechos lamentables en días previos y durante Fiestas Patrias”.

A su vez, recordaron que desde ayer y hasta el martes 18 de septiembre, existen desvíos de tránsito para no ingresar al área de Plaza de Armas de Linares, donde se efectúan las instalaciones para la Fiestas de la Chilenidad.