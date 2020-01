Política 15-01-2020

Linares: Partidos contrarios al cambio constitucional organizaron encuentro informativo

Militantes de partidos como la UDI, RN, Partido Republicano de José Antonio Kast, e independientes, se reunieron en Linares, impulsando su propio diálogo sobre el proceso constituyente.

En este sentido, inician su camino destinado a conocer detalles respecto del plebiscito del 26 de abril, donde se debe votar sí o no al cambio de constitución y por cual mecanismo.

Estas colectividades ya han manifestado que votará no en la consulta de carácter nacional, desplegando además propaganda a través de redes sociales. Pese a que el SERVEL, estableció el periodo oficial a partir recién del 26 de febrero, 2 meses antes del plebiscito.

Yasna Cancino, organizadora de la actividad, señaló que “trajimos al charlista Eduardo Salvo, para profundizar sobre el proceso constituyente. Intentaremos replicar este tipo de conversatorios próximamente.”

Cabe recordar que a nivel del Maule Sur, los diputados Ignacio Urrutia (Partido Republicanos), Rolando Renteria (UDI) y en el ámbito regional, los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Rodrigo Galilea, han declarado públicamente desde fines de diciembre y hasta esta fecha, que votarán no al cambio de Constitución.