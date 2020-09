Política 29-08-2020

Linares: Partidos de la Unidad por el Cambio piden medidas urgentes por la cuarentena al municipio



Los Partidos de la denominada “Unidad para el Cambio”, manifestaron a través de un comunicado de prensa, su postura respecto de la decisión de la autoridad sanitaria de declarar cuarentena en la comuna de Linares debido a lo que señalaron como “la falta de control y alto índice de contagio del COVID19, la que se extenderá por 14 día a partir de las 23 horas de este viernes 28 de agosto”.

Precisan que “entendemos esta medida extrema, como producto de la falta de protección que ha existido durante la pandemia, no solo en la comuna de Linares, sino que a lo largo de todo el país, donde el Estado neoliberal no ha sido capaz de responder a las necesidades de la gente y en particular ofrecer una protección de salud acorde a la realidad que nos impone esta crisis mundial”.

Debido a que la cuarentena, agregan, “tendrá serios efectos emocionales y relacionales para los distintos hogares de familias linarenses que deberán permanecer confinados en sus domicilios durante los próximos 14 días y en muchos de los cuales no se cuenta con las condiciones apropiadas para la convivencia de los respectivos grupos familiares”, solicitaron 2 medidas urgentes al Concejo Municipal:

1.- Entrega de ayuda inmediata (alimentos para 14 días) a los 2.500 hogares aproximadamente que conforman el 60% más vulnerable de acuerdo al registro Social de Hogares de la comuna.

2.- Disponer de dispositivos de apoyo psíco-socio-emocional de respuesta inmediata para los hogares que lo requieran, proporcionando una línea de telefónica de contacto y la atención de la demanda en forma oportuna y efectiva.