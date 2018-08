Política 23-08-2018

Linares: Partidos de Oposición reclaman por agenda de desarrollo local y gestión municipal

Los partidos de la ex Nueva Mayoría en Linares y el Maule Sur, se manifestaron exigiendo un rol activo desde el Municipio, para activar una agenda de desarrollo local y más gestión en la administración del gobierno comunal.

Claudia Aravena (DC), ex Gobernadora de la Provincia de Linares y hoy vocera de las colectividades de oposición, explicó que “las personas necesitan agilidad para activar inversión pública y salir de las altas cifras de desempleo… a propósito del cierre de Planta Iansa, no vemos que el Plan Linares sea impulsado, parece que está guardado en un cajón, hay que implementarlo y si requiere actualización, de todas maneras, es una buena herramienta de inicio”.

En tanto, los concejales Myriam Alarcón (PPD) y Jesús Rojas (DC), reiteraron que existe una falta de diálogo con la administración del Alcalde Mario Meza, lo que ha llevado, por ejemplo, a que se produjeran situaciones como la actuación de un abogado, reconocido de RN, Marcelo Brunet, muy cuestionado en informaciones de prensa electrónica, lo que no se condice con las normas referidas a buena información hacia el Concejo Municipal.