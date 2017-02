Crónica 18-02-2017

Linares: Pequeños agricultores afectados por incendios forestales recibieron beneficios INDAP

El beneficio está destinado a pequeños agricultores que se encuentran acreditados ante INDAP y aquellos pequeños agricultores que no lo están como usuarios, pero que cumplen con los requisitos para serlo.

Una ceremonia que reunió a 19 agricultores de distintas zonas de la comuna de Linares, afectados por los incendios forestales se desarrolló en el Salón Mesa Seco de la gobernación provincial, momento en que recibieron el bono compensatorio que se entrega para ser utilizado en la recuperación de infraestructura productiva, alimentación apícola y ganado, equipamiento de riego, etc.

Ocho de estos beneficiarios son mujeres, con residencia en sectores como Llepo Chico (donde se generó uno de los focos de incendio más complicado); Isla Alto El Manzano; El Peñasco y Vega Ancoa.

El Gobernador Provincial de Linares, Pedro Fernández, resaltó ante los asistentes que “la administración de la Presidenta Bachelet, ha puesto el acento en las personas, en el sentido que se busca devolver la tranquilidad por todo los vivido hace unas semanas por los incendios, donde esta entrega de incentivos viene a complementar el despliegue de las autoridades y las políticas establecidas para ir precisamente en su apoyo. Los recursos para avanzar en el Proceso de Reconstrucción dispuestos por la Presidenta Michelle Bachelet, ya se están entregando. El objetivo es asistir las necesidades de las chilenas y chilenos damnificados por los incendios forestales en vivienda, trabajo y bienestar social, prevaleciendo siempre la calidad de vida de cada uno de ellos”.

El director regional de INDAP, Jairo Ibarra, señaló que este incentivo se entrega a “los afectados por una emergencia donde los/as Pequeños/as Productores/as Agrícolas y/o Campesinos/as han sufrido la pérdida parcial o total de sus sistemas productivos (bodega, cercos, animales, forraje, producción apícola). Se entrega en dinero y dadas sus características compensatorias no se rinde. Este financiamiento se activa principalmente en casos de declaración de catástrofe o cuando la situación es puntual y así lo amerita”.

El bono permite financiar alimentación animal y apícola; insumos veterinarios, agrícola y de riego; análisis de suelos; compra de agua; traslado de animales; materiales de construcción, infraestructura y/o servicios para la recuperación de la capacidad productiva de los sistemas agropecuarios y de riego, tales como: bombas, motores, tuberías, tableros eléctricos, accesorios y servicios de mantención y reparación, para la habilitación de agua de bebida animal y cultivos, fertilizantes, semillas, herramientas, materiales, agroquímicos, fletes; contratar servicios de maquinaria pesada para la limpieza de los canales, caminos interiores y predios, arriendo de vehículos para traslado de material, y personal que trabaje en emergencia.