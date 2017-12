Policial 30-12-2017

Linares: persecución a delincuentes termina en colisión de vehículos en sector oriente

Decidido a perseguir a 2 sujetos que le robaron un cuantioso monto en dinero, para que fuesen capturados. Esa fue la determinación que provocó la huida de los antisociales desde la localidad de San Antonio, hasta colisionar contra un vehículo particular en la intersección de calles Colo Colo con Arturo Prat, en el sector oriente de Linares.

Los hechos se produjeron alrededor de las 14:30 horas de ayer, cuando Roberto López estaba almorzando en un restorán, momento en el que se percata que los 2 sujetos, ingresan a su jeep, desde el cual le sustrajeron un monto de 4 millones de pesos, que habría retirado horas antes del Banco de Chile. En ese momento, sigue al móvil particular de color blanco, en el cual se dieron a la fuga. Ingresando al sector urbano, enfilan por calle Colo Colo al poniente y llegando a calle Arturo Prat, burlan el semáforo e impactan a alta energía a un auto particular Kia patente JH XZ 82, de color rojo, que se desplazaba por esta última vía hacia el sur.

Las 2 personas, siguen en su fuga a pie, siendo el propio afectado el que persigue a uno y lo captura a un par de cuadras, entregándolo a Carabineros que se constituyó en el lugar.

“Yo creo que me debieron seguir desde el banco, no creo que sea casualidad que supieran que retiré 4 millones de pesos. Esamentable que este tipo de ilícitos afecten a las personas. Yo mismo tuve que capturar a uno de estos delincuentes”, señaló el afectado.

Bomberos auxilió a un menor de edad, que resultó lesionado por esta colisión. El sujeto capturado, de 30 años, aproximadamente, quedó a disposición de la investigación que realizará Fiscalía, mientras que se encargó a Carabineros la aprehensión del segundo involucrado, según la descripción física, de unos 55 años.