Crónica 07-04-2020

Linares: Personas no respetaron distancia social durante pago en Caja Los Héroes

Un verdadero caos se produjo ayer en las afueras de la sucursal Linares de Caja Los Héroes, ubicada en la calle Independencia de esta ciudad, donde el público, conformado principalmente por adultos mayores, se aglomeró en el nuevo día de pago, no respetando la distancia social de un metro.



El hecho no pasó inadvertido para los transeúntes que circulaban por la céntrica arteria, que se mostraron extrañados porque nadie ponía un orden para que finalmente se respetara la distancia entre las personas, tal como lo recomiendan las autoridades de salud.



Pese al llamado de algunos funcionarios de la propia sucursal y a la intervención de algunas personas que intentaron ordenar en una fila a los pensionados, no se pudo mantener ese respeto.