Policial 19-07-2019

Linares: Plantean presunta muerte accidental en caso de hallazgo de cadáver calcinado

Una muerte accidental. Por lo menos así se lo plantearon a la familia de la persona de sexo masculino, encontrada muerta el reciente lunes en la Villa Héctor Pinochet, sector norponiente de Linares, al interior de una vivienda en pasaje Eduardo Anguita y con quemaduras o calcinado en parte de su cuerpo.

Las diligencias se han extendido durante los últimos días, para esclarecer el hallazgo del cadáver. De hecho, familiares ya vinieron a buscar los restos, arribando desde la Región Metropolitana el miércoles, para trasladarlo y darle sepultura.

Finalmente, fue identificado como Melcíades Martínez, de 36 años. La tesis que manejan tanto Fiscalía como la PDI, es de una muerte accidental.

Familiares que prefirieron mantener reserva de su identidad, entre ellas una hermana, señaló que “eso es lo que nos dijeron, que aparentemente habría caído en una fuente de calor ahí que utilizaba para calefaccionar el living y se habría incinerado. A mí lo que me interesa es que si fue así accidental o no, que nos entreguen un informe definitivo y claro próximamente”.

Tanto la Fiscalía de Linares como la Brigada de Homicidios de la PDI, no han emitido declaraciones para establecer mayor exactitud sobre los avances de la investigación.