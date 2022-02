Crónica 22-02-2022

Linares prepara plataforma digital para obtener Permisos de Circulación 2022





El Alcalde de Linares, Mario Meza, informó que por estos días se está preparando un plataforma digital para facilitar a los conductores y propietarios, la obtención de los Permisos de Circulación 2022

“Si, nosotros vamos a levantar una plataforma. La próxima semana se va a dar a conocer, donde se podrá pagar por fin a través de tarjetas de crédito, de débito u otras el permiso de circulación año 2022 primera o segunda cuota, o año completo respectivamente. Estamos contentos porque este servicio de la plataforma nos va a permitir pagar no solamente el servicio de recolección de la basura si no también el resto de los derechos, permisos, concesiones, de la basura, derechos de construcción de obras y de otra índole”.

La autoridad indicó que esperaban “la segunda semana de marzo podamos habilitar el gimnasio Nasim Nome, para el pago presencial del permiso de circulación. Esperamos que para este año 2022 tengamos más de 42.000 tickets de permiso de circulación, eso no resulta extraño en una ciudad que crece a pasos agigantados donde el parque automotriz es extremadamente alto y donde las calles son las mismas calles de Linares hace 50 años”.

Consultado si se ha definido que se hará con los recursos que se obtengan por concepto de los permisos de circulación, comentó que “lo primero era ver que en los próximos días comience la reparación de las calles y pavimento. Llevamos licitando más de 6 meses. Se adjudicó hace tres semanas una empresa, la empresa, los trabajadores y la gerencia cayeron en Covid. El jueves estaban haciendo el reconocimiento de terreno para ver donde iban a comenzar, yo les solicité que comenzaran en el sector céntrico, creo que debieran comenzar esta semana”.