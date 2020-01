Policial 29-01-2020

Linares: Prisión preventiva para conductor de camión del accidente con 4 fallecidos camino a Yerbas Buenas



El Tribunal de Garantía de Linares decretó prisión preventiva para L.A.C.R., el conductor del camión que colisionó con el móvil particular el reciente sábado en la madrugada, en la Ruta a Yerbas Buenas con Circunvalación Norte, que terminó con la muerte de 4 personas.

Se fijó para esta causa, un plazo de cierre de investigación de 2 meses.

En la audiencia de formalización por 4 cuasidelitos de homicidio, no se exhibió el video de las cámaras de vigilancia, pero se citó el informe de la Siat Talca, quedando establecido ante el magistrado, que ambos móviles habrían enfrentado la intersección semaforizada de manera temeraria, pero el conductor del camión, aceleró cuando indicaba luz amarilla.

También cuenta esta persona con varias causas de infracción a la normativa de tránsito, que para el Abogado Defensor del imputado, están prescritas y no constituyen un antecedente como para establecer una conducta reiterada imprudente.

Familiares de las víctimas y también del conductor del camión, estuvieron en el interior y exterior de la sala, mientras se desarrollaba la audiencia.