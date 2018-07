Crónica 01-07-2018

Linares: productores y parlamentarios críticos con rol del gobierno en tema Iansa

Luego de las reuniones concretadas en Santiago entre sindicato de trabajadores y dirigentes remolacheros de Linares, con la directiva de Iansa, donde se les confirmó la salida del gerente general José Luis Irarrázabal, las reacciones al regreso fueron de mayor incertidumbre.

En los gremios no existen decisiones claras sobre la permanencia o no de esta industria, para la temporada 2018-2019. Ricardo Escalona, presidente de los remolacheros de Linares y líder a nivel nacional del rubro, precisó que “no sabemos si es un escenario mejor o peor, la verdad, es incierto. Porque, finalmente, las decisiones las toman en el extranjero los capitales foráneos. Lo que sí está claro es que queda poco tiempo, quizás todo julio, para revertir las condiciones que impone en estos momentos la empresa, que está enviando los contratos con lugar de entrega de remolacha en Cocharcas, descartando por el momento Linares. Eso ha hecho que muchos productores no estén firmando y estén esperando hasta el último minuto”.

Entre autoridades políticas de la zona, lamentan que fracasara la mesa entre Gobierno y empresa, para buscar una solución a esta crisis. Jaime Naranjo, diputado PS por el Maule Sur, sentenció que “la mesa anunciada por el ministro de agricultura, Patricio Walker, fue un rotundo fracaso. Lo lamento, porque el propio titular de esta cartera, me dijo que la empresa no ha cambiado su postura de tener en cuenta el cierre de la planta o, por lo menos, no procesar remolacha en Linares”.

En los gremios, anticipan que no descartan movilizaciones ni ceder fácilmente a perder la fuente laboral para unos 2 mil productores y sustento para cientos de familias.



FOTO: Ricardo Escalona, presidente de los remolacheros de Linares.