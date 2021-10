Policial 21-10-2021

Linares: “Protege tu Vehículo” es el llamado preventivo que depsliega Carabineros

Personal de Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de Linares desarrolla campañas preventivas y de seguridad de modo tal de prevenir a la ciudadanía y entregando medidas de autocuidado y explicando la importancia de ser precavidos, cautelosos en el actuar y en el cuidado de sus bienes.

Ahora, mediante una campaña, se advirtió sobre cómo prevenir el robo de automóviles y a su vez de los accesorios desde el interior de estos; a través de dípticos explicativos y a su vez conservando un diálogo, donde se deja claro que la importancia de que cada propietario de los vehículos, se enfoque en la seguridad y evitar ser víctimas de delitos.

Entre otras medidas, se indicó que es fundamental evitar distracciones. Es común que los asaltantes encuentren como objeto a las personas que están distraídas hablando por teléfono, sobre todo en un semáforo, Por lo que recomendamos no usar tu celular mientras manejes y sobre todo donde exista tráfico vehicular, o bien utiliza manos libres y mantente siempre alerta.

No dejar objetos de valor a la vista: celulares, bolsas, notebook llaman la atención de los amantes de lo ajeno, no mantener en los asientos guárdalos donde no se encuentren visibles.