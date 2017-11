Deporte 01-11-2017

Linares quiere seguir en lo más alto del vóleibol

Recientemente el Gimnasio Nasim Nome recibió 14 equipos y se jugaron 17 encuentros, 3 jugados y ganados por los rayados, que siguen mandando en la Liga A1.

La segunda fecha de la Liga Nacional de esta disciplina deportiva A1, se disputó en el Gimnasio Nasim Nome de la comuna, donde los albirrojos dirigidos por Jaime Grimalt, lograron 3 triunfos, lo que los tiene invictos en los primeros 5 partidos que se han jugado y punteros en la tabla de posiciones.

Linares fue la sede de 17 partidos, donde el viernes Linares superó a Manquehue por 3 a 0, el sábado a Elite por 3 a 0 y el domingo a Excélsior por 3 a 1, siendo el único set que ha perdido en lo que va de campeonato.

“Fue un fin de semana totalmente voleibolístico, vinieron 14 equipos a Linares, más de 280 personas, por lo que se benefició la zona turística, y nuestro equipo cada vez está jugando mejor, y está volviendo el espíritu del vóleibol a Linares y eso es lo que necesitamos”, dijo Patricio Valdivieso, presidente del vóleibol local

En la categoría de hombres la liga tiene a 3 equipos en la punta con 15 puntos, ya que a Linares lo acompaña A.R.V. y Thomas Morus, por lo que los albirrojos quieren seguir despegando en la tabla, para así conseguir la 8va copa en esta Liga Nacional.

“Vamos cumpliendo partido a partido, el domingo tuvimos un muy bonito partido, logramos sacar adelante con Excélsior, pese a la lesión de Rafael Grimalt, pero esperamos haber motivado a las personas que nos acompañaron en el gimnasio, porque jugamos un muy buen vóleibol”, indicó Jaime Grimalt, Entrenador de Linares.

Sin lugar a dudas los dirigentes y jugadores valoraron el apoyo recibido por parte de los linarenses, que los acompañaron y apoyaron en el Gimnasio Nasim Nome, lo que para ellos fue un aliciente y para los rivales una complicación.

“Es muy entretenido jugar en Linares, porque la gente siempre nos apoya, así que estamos siempre agradecidos de eso y por eso siempre tenemos el objetivo de darle un buen espectáculo a todos los que nos acompañan, el apoyo es muy importante para nosotros, el objetivo es nuestra octava copa, hemos jugado 9 torneos y 7 hemos ganado”, agregó Rafael Grimalt, Jugador de Linares.

NUEVOS TALENTOS ALBIRROJOS

El equipo de Linares mostró gran solidez, pero también una gran afinidad en el juego, pese a que el plantel tiene a jóvenes de 14 años y leyendas connotadas en el vóleibol mundial, como por ejemplo el venezolano de 37 años Carlos Tejeda.

“Es una liga acogedora y pequeña y me gusta porque los chicos juegan al vóleibol tranquilos, el club me ha tratado muy bien, y me siento como en casa, yo estoy conociendo los equipos poco a poco”, manifestó Tejeda.

Martín Meza, el líbero linarense de 17 años, destacó los encuentros realzados en la comuna: “fuimos de menos a más, con Excélsior fue el primer set que perdimos en todos los partidos, y todo resultó espectacular, principalmente por el apoyo de la gente, hemos sabido sacar el equipos adelante, y el apoyo del público es una motivación extra para nosotros”.

Por su parte, Rafael Fuentes de 14 años, también jugador de Linares, destacó los partidos realizados en la comuna: “estoy contento por la experiencia que uno alcanza a tener en este campeonato, quiero estar presente en el momento en que ganemos el octavo campeonato”.

Esta tarde enfrentarán en la Región Metropolitana al sexteto de Providencia, para seguir liderando la tabla de colocaciones del vóleibol más importante a nivel nacional. Lo positivo es que la gente respondió al llamado de llenar el Nasim Nome para apoyar a los linarenses.

Los dirigidos por Jaime Grimalt, volverán a la cuna del vóleibol el 24 de noviembre donde deberán disputar otra apasionante jornada, para seguir en busca de su objetivo: la octava estrella.

(Gerardo Domínguez, Redactor deportivo)