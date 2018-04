Política 15-04-2018

Linares reacciones en el concejo municipal por arista de fraude al fisco que investiga fiscalía

El Departamento de Educación Municipal (DAEM) en Linares, recordemos, está en la mira del Ministerio Público, por la indagación sobre presunto fraude al fisco, en el caso contrataciones, consignado en el informe de Contraloría revelado en enero de este año.

El Alcalde Mario Meza, reaccionó a la confirmación de esta arista en su administración: “me quemo a lo bonzo por los funcionarios de planta, en el sentido que no se ha robado ningún peso desde el DAEM. Lo que hace la Fiscalía, es o que habitualmente corresponde cuando se trata de fondos públicos, ellos determinarán en base a los datos, que acciones a futuro seguir… a mí, por lo menos, no me han citado a declarar”.

Para miembros del Concejo Municipal, los pasos de la Fiscalía, solo confirman la gravedad de lo detectado por el organismo contralor en su informe. El concejal Jesús Rojas, añadió que “es grave que el Municipio de Linares esté siendo indagado por presunto fraude al fisco… esto nos plantea la duda si las eventuales formalizaciones, de llegar, podrían incluir al Alcalde y Administrador Municipal”.

Según trascendió, para este caso, la Fiscalía tendrá un mes para eventualmente, tomar conclusiones si se configura un posible fraude al fisco.