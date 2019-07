Crónica 24-07-2019

Linares: Realizan seminario-taller para tomar conciencia del cáncer cérvico-uterino

La jornada busca potenciar la autonomía física de las mujeres mediante la sensibilización sobre la sexualidad, maternidad, paternidad, prevención, corresponsabilidad, crianza, autocuidado y maternidad adolescente

SernamEG Maule, a través del programa comunal de Mujer Sexualidad y Maternidad y la Oficina Municipal Linares de Migración, realizaron un seminario denominado “Mujer Autónoma, una mirada y una oportunidad al autocuidado y prevención”, desarrollada en el auditorio principal del CFT San Agustín en Linares y que busca contribuir el fortalecimiento de la autonomía física de las mujeres linarenses, incorporando además a mujeres de Haití, Colombia, Venezuela y de Centroamérica que se han insertado en el territorio con similitudes en la problemática de la maternidad adolescente, sexualidad, corresponsabilidad y prevención.

La representante del alcalde de Linares, Carolina Paulsen agradeció la posibilidad de realizar esta iniciativa de parte de SernamEG hacia las mujeres insertas en el territorio y sobre todo mujeres migrantes: “Nosotros ya contamos con más de dos mil mujeres extranjeras, que son muy bienvenidas y este es un seminario importante porque se abordan temas que muchas veces dejamos atrás, por temor, por vergüenza por muchas otras instancias y barreras que nosotras mismas colocamos. Así que se agradece, todas vamos a aprender y educar en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, maternidad y sexualidad”, indicó.

La directora regional del SernamEG, Sandra Ulloa, resaltó que para el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es relevante desarrollar en Linares el Programa Mujer Sexualidad y Maternidad, que ya cumple dos años, porque a su juicio, “se ha visto fortalecida la mesa intersectorial y vemos la incorporació de la Oficina para Mujeres Migrantes en temas donde por lo general las mujeres no abordamos, hay desconocimiento, se comenta muy poco y son temas que nos importa mucho para la prevención de la salud de la población chilena. Si no se aborda y no prevenimos el cáncer servico-uterino, el cáncer de mama podemos salvar muchas vidas; de ahí lo relevante de realizar este tipo de iniciativas”.

En la jornada expuso la matrona Luz Olivera Fuentes del Cesfam Oscar Bonilla, de Linares, contando con la asistencia de mujeres de 19 a 49 años participantes de los talleres del programa Mujer Sexualidad y Maternidad (MSM), mujeres migrantes e instituciones interantes a la Mesa Intersectorial de MSM, además de mujeres participantes del Jefas de Hogar, 4 a 7 y del Centro de la Mujer de San Javier, entre otras.