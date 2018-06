Policial 01-06-2018

Linares: realizarán nuevos peritajes en caso de muerte de funcionaria municipal

El traslado desde el lugar donde se realizaba el funeral hasta el Servicio Médico Legal de Linares, dispuso la Fiscalía ayer, para realizar nuevos peritajes al cuerpo de Catherine Vásquez, de 28 años, encontrada el martes sin vida, en el sector LaAguada, en la comuna de Longaví. La muerte de la funcionaria del Departamento de Tránsito Municipal de Linares, ha generado diversos comentarios en la calle y en redes sociales, sobre todo por dudas planteadas por la familia res

pecto de las circunstancias que rodearon el hallazgo del cadáver. Luis Vásquez, padre de Catherine, señaló que “sentimos un profundo dolor por lo ocurrido. Esta mañana se dispuso por parte de la Fiscalía, el traslado del cuerpo de mi hija, al Servicio

Médico Legal, para otros peritajes que se dispusieron con profesionales desde Santiago para este viernes, por las dudas que planteamos sobre su muerte. Lo único que yo quiero y nuestra familia, es que se aclare todo, lo que sea, pero que se realice de manera transparente y se sepa la verdad de las cosas.” El caso, en principio tipificado como suicidio, está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Linares, que no ha profundizado respecto del hecho, hasta no tener mayores certezas con los exámenes encargados. Este nuevo peritaje, según la familia, obligó a reprogramar el funeral para la jornada del sábado, lo que sería comunicado oportunamente.

FISCAL

Durante la tarde de ayer, la Fiscal Jefe de Linares, Carola D’Agostini, confirmó el arribo de la perito forense, doctora Vivian Bustos, quien llegará a esta ciudad para concretar los peritajes adicionales, agregando que «la idea es esclarecer todas las dudas de la familia de la fallecida. También este jueves acudió voluntariamente para entregar su declaración, la pareja de la joven, quien quedó en libertad porque no existe indicación alguna que prohíba esa condición».