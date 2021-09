Deportes 29-09-2021

Linares recibió Interregional de Rugby



*Con apoyo de Mindep-IND se organizó un triangular, damas y varones a fin de reactivar esta disciplina deportiva tras el prolongado confinamiento por la pandemia. Después del fútbol, el rugby es el deporte más practicado en el mundo.





Las dependencias del Liceo Politécnico de Linares se ocuparon para una exhibición de rugby, con presencia de equipos de las Regiones del Libertador Bernardo O´Higgins, Maule y Biobío.

Bajo la coordinación del Club de Rugby Linares, se reunieron delegaciones juveniles damas y varones del Club Potros de San Fernando, Club Lobas de Coelemu más los anfitriones.

Acompañó la actividad, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, Sebastián Pino Sáez, quien señaló que “como Mindep-IND Región del Maule estamos muy orgullosos de tener este primer Campeonato de Rugby en la comuna de Linares, donde se está trabajando de buena manera. Como región estamos muy adelantados gracias a lo que hemos podido hacer con los protocolos y vacunación. Es importante tener más de 75 niños en este tipo de actividades”. La autoridad del deporte regional, hizo entrega de implementos deportivos al club organizador.

En el preliminar, se impuso Potros de San Fernando a Club de Rugby Linares, varones.

Luego, Lobas de Coelemu ganó tanto en damas como en varones al Club de Rugby Linares y Potros de San Fernando.



SATISFACCIÓN EN EL RETORNO



El rugby es uno de los deportes más seguidos y practicados en el mundo, explicó el head coach del Club de Rugby Linares, Ariel López “después del mundial del fútbol, el mundial más visto es el de rugby. El rugby no solo comenzó ya con las mujeres, sino que también con gente en situación de discapacidad, en las cárceles, en todos lados se juega, ya no es un deporte de elite, así que hay que darle apoyo”, indicó.

La idea es seguir fomentando esta disciplina, en especial en categorías infantiles que permitan la detección de nuevos valores.

Por su parte, el Presidente de la institución, Carlos Carvajal Valdés, valoró el tremendo trabajo que están haciendo “muy contentos, porque fue una muy linda jornada. El rugby está creciendo y lo estamos demostrando con los equipos femeninos infantiles. Tenemos que mirar este deporte con otros ojos, ya no es ese deporte brusco y violento. Entrega grandes valores. Tenemos grandes proyectos, como la construcción de nuestra cancha. Necesitamos también el apoyo de las autoridades y de la comunidad, porque queremos marcar ese hito”, dijo el directivo.

El Club de Rugby Linares, comenzó sus actividades en 2003, pero en estricto rigor, se constituyó de manera oficial en 2010.

Cuenta con ramas adulta, juvenil varones, damas e infantiles con cerca de 90 exponentes.

Para el Delegado Presidencial Provincial de Linares, Pablo Sepúlveda “fue una actividad muy bonita, con una disciplina incipiente en nuestro país, como es el rugby, que se está fortaleciendo a través del apoyo del Instituto Nacional del Deporte y que esperamos podamos seguir contribuyendo y fortaleciendo en la región”, precisó.

A través del Programa “Crecer en Movimiento” del Mindep-IND, se están desarrollando dos talleres de promoción del rugby por una inversión de dos millones y medio de pesos.