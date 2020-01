Crónica 15-01-2020

Linares; Refutan planteamiento de vecinos de sector Palmilla por empresa de áridos



Reacciones generó la advertencia de vecinos del sector Palmilla, poniente de Linares, sobre “un severo perjuicio ecológico y del suministro de agua para los predios agrícolas”, apuntando a una empresa de áridos instalada a orillas del Río Achibueno.

Luis Paredes, ex dirigente político y social, señala que “existen confusiones a lo menos, entre los residentes del lugar, respecto de la propiedad de las tierras y de la empresa de áridos. El terreno donde se encuentra esa empresa, yo se lo vendí al propietario, situación que está en regla en el Juzgado de Letras de Linares. Y se trata de un empresario que da trabajo y es fiscalizado por la Dirección de Obras Municipales de Linares. Además, el desvío de aguas que se señala estaría perjudicando a pequeños agricultores, se produce por otra instalación extractora de material del río, que no sé si cumplen o no con la normativa, esa es una materia que a lo mejor podrían observar los vecinos”.

Advierte Luis Paredes que estos datos los hizo llegar a los concejales Michael Concha y Favio Vargas, quienes acompañaron a los residentes del sector Palmilla a la visita inspectiva que se desarrolló en el Río Achibueno el reciente fin de semana.