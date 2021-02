Crónica 23-02-2021

Linares retrocede a Cuarentena





La noticia del retroceso a Cuarentena para la comuna de Linares a partir de este jueves a las 5 de la mañana cayó como valde de agua fría para el sector emprendedor y para aquellos negocios que buscaban afanosamente abrirse paso en medio de estos complejos meses.

Se vienen días complejos, en que las medidas de fiscalización se reforzarán, y donde será clave nuevamente el autocuidado de cada uno, pero más allá de ello, se requerirá de mucha fuerza de voluntad para acatar las medidas que se instruyan de parte de la Autoridad Sanitaria.



El Alcalde de Linares, Mario Meza; señaló que, “lamentablemente el Ministerio de Salud ha anunciado que a contar de este jueves 25 de febrero a las 5 de la mañana, Linares ingresa a cuarentena. No es una noticia positiva ni alentadora, desde el punto de vista económico y social, sin embargo, las cifras de contagiados activos habían sido muy altas en los últimos días, motivo por el cual arbitraremos múltiples acciones a contar de la primera quincena del mes de marzo.”



Alimentación solidaria

El edil comentó que “entregaremos 2.000 platos de comida de verano, más de 5.000 cajas de alimentos, harina en tu domicilio junto a legumbres. Entregaremos kits sanitarios, y particularmente reforzaremos los equipos de seguridad pública con más de 30 personas, para que los toques de queda sean realmente efectivos y los controles en los puntos de acceso en la ciudad también. Finalmente, mantendremos los centros de vacunación tanto en el Instituto Comercial, el Liceo Valentín Letelier e Instituto Politécnico. Se mantendrá también la toma de PCR en la plaza, pero, duplicaremos los equipos para vacunar los distintos sectores urbanos y rurales de nuestra ciudad”.







Carabineros:

En tanto, el Prefecto de, Carabineros de Linares Coronel Alvaro Illanes; junto con lamentar la noticia de retroceso de la capital provincial, señaló que “entendemos que no es algo que agrade a la comunidad, pero si se ha llegado a esta medida, debemos hacer una revisión de que tanto hemos cumplido las instrucciones que se nos han dado para el autocuidado. Como institución vamos a establecer las coordinaciones que sean necesarias para hacer cumplir los protocolos que rigen en estos casos y no podemos menos que reiterar el llamado a cuidarse e informarse sobre los permisos y salvoconductos en nuestra web de www.comisariavirtual.cl”.