Policial 16-03-2022

Linares Roban en Jardín Infantil Acuarela del sector Nuevo Amanecer



Con una desagradable sorpresa se encontraron las personas que trabajan en el Jardín Infantil “Acuarela”, en el Sector Nuevo Amanecer de Linares. Al llegar a su jornada laboral, se percataron del ingreso de desconocidos a las dependencias, para forzar accesos y sustraer especies desde el interior.Carabineros arribó al lugar alrededor de 09:00 horas, para recepcionar la denuncia, verificando que en horas de la noche del lunes o madrugada de ayer, individuos desconocidos forzaron el candado de la reja metálica de acceso al patio del lugar, para luego romper la parte inferior de la puerta de la sala número 1, sustrayendo un equipo de música portátil de color negro. Además de generar daños al panel de la alarma y el termómetro dispensador de alcohol gel. Con un avalúo de los daños y especies sustraídas que bordea los 215 mil pesos.

María Angélica Bravo, directora del recinto, explicó que “fue lamentable lo que ocurrió. Pero tomamos la decisión de no interrumpir la reincorporación de las niñas y niños a la modalidad presencial, por lo que hechas las notificaciones a la autoridad comunal, mantuvimos las puertas cerradas para tranquilidad de las familias que se sorprendieron con este hecho. Los daños, afortunadamente, no involucraron materiales ni infraestructura fundamental para la educación de nuestros menores. Es una pena, pero llamamos a que se respete este jardín infantil de tantos años en Linares”.

Este delito no es el único, según ha trascendido. En los últimos días, también se produjo un hecho similar en la sala cuna San Alberto, también del sector Nuevo Amanecer, materia en investigación por parte de las policías y fiscalía.