Política 05-10-2021

Linares: Salud Primaria inició paro indefinido acusando nulo cumplimiento de acuerdos desde el municipio



La Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud (AFUSAM) de Linares, inició un paro de actividades de carácter indefinido, desde ayer lunes 4 de octubre, a partir de las 8:00 horas.

Esto, según explica el gremio, por no llegar a acuerdo la Directora Comunal de Salud, con los trabajadores y sus dirigentes, del compromiso firmado por el Alcalde con AFUSAM durante el 2020.

La doctora Mariluz Chaparro, presidenta de AFUSAM Linares , explicó que “atenciones de urgencia se realizarían, entregas de medicamentos fundamentales y garantizó que la vacunación covid no se vería interrumpida”.

En un comunicado de prensa, además, el gremio detalló 2 puntos claves que motivaron el paro:

“1. En diciembre del 2020, AFUSAM Linares bajó el paro local, con el compromiso

negociado con el ex Administrador Municipal y actual candidato a Diputado John Sancho Bichet y firmado por el Alcalde Mario Meza Vásquez, donde ambos se comprometieron a trabajar en conjunto, Gremio y Municipio, todo el proceso de Ley de Alivio”.

“2. Las últimas acciones de la Directora Comunal, Mirtha Núñez y la administración municipal, han borrado con el codo, lo que se comprometió bajo palabra y firma. Esto debido a que no se tomó en cuenta las bases trabajadas; las que respetaban la ley. Además, estas mismas fueron usadas como un distractor para acomodar las bases al antojo de la administración municipal. Con esto se ha dejado fuera al estamento médico, ya que ningún facultativo podrá concursar y lograr la anhelada estabilidad laboral. Además, no se consideró a ningún trabajador que cumple funciones administrativas en el edificio de la Dirección Comunal de Salud. En total, son más de 16 funcionarios los que no se han considerado para el concurso interno y en su reemplazo incluso han incorporado “cargos fantasmas” .

Al cierre de esta edición, se extendían hasta avanzada la jornada, las reuniones entre Municipio y AFUSAM, para resolver el conflicto.