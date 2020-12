Política 29-12-2020

Linares: Salud Primaria mantiene paro local por demandas incumplidas



La Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Linares, inició ayer un Paro Local Indefinido, donde exigen demandas al Alcalde Mario Meza.

Precisaron que los centros de Salud Primaria entregarán atenciones de urgencia y de medicamentos, señalaron en un comunicado oficial.

Uno de los conceptos fundamentales planteados, alerta sobre “la precarización de forma estructural de los centros de salud, donde hemos visto en el último año la persecución a trabajadores, procesos administrativos atrasados y sin cumplir todas las normas para beneficiar a los trabajadores”.

Agregan que “no se ha entregado aporte municipal real y director para el trabajo de Salud Primaria, lo que nos ha llevado a carecer de insumos necesarios para entregar atención de calidad a nuestra población.”

Sobre este tema, el Alcalde Mario Meza replicó que “estamos a 7 días de haber recibido un petitorio, pero en ese tiempo no tenemos espacio para dar respuesta… he visitado cada recinto de salud, indicándoles que pasaban a planta los funcionarios que no estaban en esa condición. La semana pasada en los 4 Cesfam, les entregamos un bono de 100 mil pesos a los funcionarios de contrata y de planta, he indicamos que el mismo bono, se los entregaríamos antes de marzo a los honorarios. Respecto de la gestión del Departamento Comunal de Salud, tengo los números concretos del buen trabajo de Mirtha Núñez, su directora. Esto, en el contexto de la pandemia. Pero tenemos que sentarnos a trabajar en una mesa conjunta, a partir de este martes será concretada.”

La movilización local de AFUSAM, es de carácter indefinido.