Crónica 01-06-2017

Linares se compromete y firma acuerdo de Política Comunal de la Infancia

Con la finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local en torno al cuidado, resguardo y promoción a favor de la infancia, la Corporación Municipal de Linares ha asegurado su participación en el progreso diseño e implementación de distintos planes y programas a favor de los derechos de los niños, niñas y jóvenes de la comuna, en lo que será su nueva Política Comunal de la Infancia.

En la Sala de Concejo del edificio consistorial, el alcalde Mario Meza junto a representantes de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD Linares) y a jóvenes y estudiantes de la ciudad, firmó la nueva Política Comunal de la Infancia, documento que busca reconocer las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo las responsabilidades que tiene la comunidad en su conjunto para que estos sean respetados. La política cumplirá una función orientadora y articuladora de un conjunto de acciones que los actores locales públicos o privados emprenderán en favor de la infancia y la adolescencia.

“Hemos suscrito ante algunos jóvenes de nuestra comuna, nuestro compromiso en lo que es la prevención y promoción de todos los derechos de nuestros niños, y de la infancia particularmente. A estos niños y niñas que nos han acompañado les he transmitido mi experiencia para que puedan valorar esta etapa de su vida, porque los niños no solamente tienen que estudiar, ya que el ocio, la entretención, la cultura, la música, el humor bien entendido, debe darse también en un clima de protección a la infancia, porque somos precisamente los adultos quienes nos tenemos que comprometer con esto”.

Por su parte José Morales, alumno de la Escuela Carlos Ibáñez del Campo, voz representante de los niños de esta ciudad comentó: “esta reunión con el Alcalde fue buena, nos sirvió para tenerle más confianza porque nos trató como un amigo, nos reímos con él y nos mostró su apoyo. A mí me gustaría que siguiéramos trabajando en la inclusión para que los niños discapacitados puedan estudiar con nosotros y puedan estar también en una sala de clases como cualquier persona”.

El resultado de esta Política se verá reflejado en implementación del Plan Local de Infancia y Adolescencia, que considerará las estrategias de acción, orientaciones y contenidos dirigidos específicamente hacia el desarrollo, cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes de Linares.