Crónica 20-02-2020

Linares se suma al retiro de basura aérea a contar del próximo lunes



Linares, se sumó recientemente a esta iniciativa, comenzará los trabajos de despeje este lunes 24 de febrero.

Tras numerosas mesas de trabajo dirigidas por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Palacios, con distintas municipalidades de la región, se logró como resultado de dicho trabajo, el retiro de 136.334 metros de basura aérea, cifra con la cual la región ocupa el 4to lugar con mayor cantidad de retiro de cables en desuso a diciembre de 2019.

El Seremi Palacios, manifestó que “agradecemos el trabajo de coordinación de cada uno de los actores que han participado en las distintas mesas de retiro de cables que hemos coordinado. En esa línea, me gustaría enfatizar que el trabajo de cada uno de ellos ha posibilitado que hoy estemos frente a una importante cifra de escombros aéreos retirados, la cual queremos que aumente durante este año y es por esto que hoy nos encontramos en Linares, ya que el municipio comenzará con esta importante labor de despeje de basura aérea en los próximos días”.

Con el fin de agilizar los trabajos de retiro de cables en desuso, el Alcalde de la comuna de Linares, Mario Meza, dictó una Decreto Alcaldicio que regula el tendido aéreo de cables en espacios de uso público, la cual hace relación al deber de las empresas de mantener en perfectas condiciones los tendidos aéreos apoyados en los postes propios o de terceros, no permitiéndose cables cortados, colgados a baja altura o sueltos, los que serán considerados para efecto de esta ordenanza como escombros.

El alcalde de Linares, Mario Meza, indicó que “por fin, después de mucho tiempo, existe una norma legal que le permite a los municipios, conjuntamente con esta Secretaria Ministerial poder exigir de manera obligatoria bajo objeto de sanciones a las empresas que contaminan la ciudad con cables aéreos como son las empresas de telefonía o tv cable, lo que significa que a contar de este lunes y hasta el 30 de abril, más de diez empresas que prestan distintos tipos de servicios, van a iniciar un retiro paulatino, pero bajo un seguimiento nuestro, de todos los cables en desuso en la zona céntrica de la ciudad que involucra desde Yungay hasta Brasil y desde rengo hasta Presidente Ibáñez”.

Si los operadores de telecomunicaciones no proceden al retiro requerido dentro del plazo establecido, los municipios podrán retirar estos escombros a costa de los mismos, según el procedimiento que se establezca.

El incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.287, que establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 UTM (cerca de $50 millones).