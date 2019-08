Deporte 08-08-2019

Linares, sede de la Octava fecha del Circuito Nacional de Tiro al Vuelo en la especialidad de Tiro Skeet

Al torneo podría asistir la ganadora de la Medalla de Plata en los Panamericanos de Lima, Francisca Crovetto.

Este fin de semana, nuestra ciudad será sede de la octava fecha del torneo nacional de Tiro al Vuelo, en la especialidad Tiro Skeet. La cita parte este sábado desde las 09:30 horas en las canchas del Club de Tiro Rene Gigi Hassi, ubicado en la localidad de San Antonio Encina.

La información fue dada a conocer por el presidente de esta institución Manuel Luco, manifestando que “tenemos preparadas tres canchas olímpicas, sabemos que contaremos con los mejores tiradores en esta disciplina por eso nos estamos preparando, para cumplir con todas las exigencias. Es Un deporte que tiene sus costos, sobre todo por el valor de las escopetas y la implementación. Son 12 las fechas que programa la Federación durante el año y ahora nos tocó a nosotros. Los créditos linarenses están clasificados por categorías donde esta: C, B, A y AA (estos últimos son los que siempre van a los Panamericanos y Juegos Olímpicos). En Linares, la mayoría somos C, B, A. Entre los más destacados esta Iván Nilo, padre e hijo; Diego Alfaro, competidor juvenil; Mauro Contreras, uno de los buenos exponentes de esta disciplina; Guillermo Ortega, en senior; Manuel Luco, en categoría C, Julio Torres. Nuestro equipo estará conformado por cerca de 15 tiradores, pensamos que el total de participantes podría llegar a los 65. Esta competencia se desarrollará en dos días, sábado de 09:00 a 15:00 horas y el domingo de 09:30 a 13 :00 horas”.

Recodar que este campeonato será a cinco canchas, donde se tienen que derribar 25 platos, en cada cancha. Vale decir, que el día sábado se disparan 75 tiros y el día domingo 50. Luego se hace una ronda final con los mejores seis disparadores de los 125 tiros, de todas las categorías.

De acuerdo a lo señalado por la Federación Nacional, deberían estar presentes el 70% por ciento de esta disciplina que estuvieron en los recientes Panamericanos de Lima. Entre ellas la ganadora de la medalla de plata Francisca Crovetto, Jorge Atala y Héctor Flores, estarían en Linares, porque esta es una de las fechas más masivas en el circuito.

Para los amantes del Tiro al Vuelo, en la especialidad de Tiro Skeet, esta fecha tiene como epicentro las canchas del Club de Tiro Al Vuelo Rene Gidi Hassi, que están ubicadas en el sector de San Antonio Encina, donde estará todo señalizado para que la gente pueda disfrutar de este evento deportivo gratuito que se vivirá en Linares.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo